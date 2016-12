Einbruch erschwert Wechsel an der Spitze eines Familienbetriebes

Unternehmensnachfolger zu finden, wird immer schwieriger. Bernd Storch von der mehr als 115 Jahre alten Firma Metallbau Storch hat es geschafft. Und trotzdem haben er und sein Enkel Sebastian Kempe zum Jahreswechsel unerwartet viel zu tun.

Von Jan Görner

erschienen am 31.12.2016



Deutschneudorf. Eigentlich haben Bernd Storch und Sebastian Kempe einen ruhigen Jahreswechsel geplant. Schließlich war die Übergabe des Familienunternehmens Metallbau Storch vom Chef an seinen Enkelsohn schon lange vorbereitet. Mit der Ruhe ist es aber seit dem 20. Dezember vorbei.

Einbrecher haben die Handwerker um einen großen Teil ihrer Werkzeuge und um ein Firmenfahrzeug gebracht. "Seit Tagen prüfen und sichten wir, was alles fehlt und was überhaupt noch da ist. Es tut sehr weh, weil wir alle Handwerkzeuge neu beschaffen müssen um wieder einsatzbereit zu sein", sagt der künftige Geschäftsinhaber Sebastian Kempe. Zum Glück können sie sich dabei auf langjährige Partner verlassen, die ihnen auch einmal unkompliziert aushelfen.

Die Höhe des Schadens ist momentan noch gar nicht zu beziffern. Den Wechsel an der Spitze der Firma lässt sich der angehende Inhaber deswegen jedoch nicht verhageln. Seit anderthalb Jahren zählt er zum Team von Metallbau Storch. Sein Großvater ist mittlerweile 68 Jahre und möchte kürzer treten. Gänzlich zurückziehen will und kann er sich derzeit aber noch nicht. Sein Enkel ist Maschinenbauingenieur. Handwerkliche Tätigkeiten wie das traditionelle Schmieden muss er noch lernen. Bernd Storch ist das in den vergangenen Jahrzehnten in Fleisch und Blut übergegangen.

Er ist froh, dass sein Enkel das Risiko wagt. "Wir haben hier etwas aufgebaut. Es wäre schade, wenn das alles für die Katz gewesen wäre", sagt der Deutschneudorfer. Mehr als 40 Jahre führte er das Unternehmen in Deutschneudorf. Das ist mittlerweile mehr als 115 Jahre alt und hat einen treuen Kundenstamm. Die lange Tradition ist auch für Sebastian Kempe ein wichtiger Grund gewesen, das Ruder zu übernehmen. Der 25-Jährige Marienberger weiß, wie wichtig die Firma seinem Großvater ist. Bereut hat er seine Entscheidung bislang noch nicht. "Das Schmiedehandwerk ist sehr interessant. Das Spannende dabei ist, dass man mit seinen eigenen Händen ein Produkt schafft, egal ob groß wie eine Garage oder viel, viel kleiner", sagt der angehende Firmenchef.

Im Portfolio der Deutschneudorfer steht die gesamte Metallbau-Palette. Das beginnt beim Schlüsseldienst und setzt sich über Stahl- und Metallbau bis zur Aluminium- und rostfreien Verarbeitung fort. Neben Großvater und Enkel gehören noch zwei Fachleute zum Team. Am 6. Januar findet ab 14 Uhr in der Talstraße 10 b ein Tag der offenen Tür statt. "Wir wollen unseren Kunden und Freunden zeigen, dass wir trotz der Geschäftsübernahme auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner sein werden", sagt Sebastian Kempe.