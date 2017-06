Eine Stadt zeigt Flagge

erschienen am 08.06.2017



Zur 115. Wiederkehr der Verleihung des Stadtrechts hat der Olbernhauer Tourismusverein eine blau-weiße Flagge mit dem Wappen der Stadt anfertigen lassen. 125 Exemplare liegen in drei verschiedenen Größen vor. Seit Mittwoch wehen zwei davon vor dem Olbernhauer Rathaus. "Die Anregung dazu kam vor allem von den Olbernhauern selbst", sagte der Geschäftsführer des Tourismusvereins, Udo Brückner (Foto). Die Verwendung des Wappens hatte zuvor der Stadtrat eindeutig festgelegt. So darf es im Falle von Schwarz-Weiß-Drucken etwa keine Graustufen geben. Auch die Größenverhältnisse der drei Tannen und des aus neun Teilungen bestehenden Wellenschnittes sind genau definiert. Geht es nach Udo Brückner, dann präsentiert sich die Stadt bereits zum Straßenfest am 17. Juni als blau-weißes Fahnenmeer. Zu kaufen gibt es die Flaggen in der Touristinformation. (jag)