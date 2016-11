Elektromobilität bereitet Zulieferern ungewisse Zukunft

Wird der Verbrennungsmotor abgeschafft, werden zahlreiche Bauteile nicht mehr benötigt. Vielen Firmen bereitet das Probleme. Auch bei der Marienberger Meyer Drehtechnik stellt sich längst die Frage: Wie weiter?

Von Georg Müller

08.11.2016



Marienberg. Kommt es zu einem Autounfall, wird in einem speziellen Rohr eine kleine Explosion ausgelöst. Dadurch bewegt sich ein Kolben. Ein Zugseil spannt den Sicherheitsgurt. Was unscheinbar in vielen Fahrzeugen verbaut ist, kann Leben retten. Auch in der Noppenwelle. Sie ist ein Bestandteil des Verbrennungsmotors, in ihr stecken Innovationen. Durch ihre Gestaltung lassen sich bis zu 20 Prozent Kraftstoff sparen. Zwei wichtige Fahrzeugkomponenten. Eines der Teile steht aber vor einer ungewissen Zukunft.

Elektromobilität - so lautet das Schlagwort, das derzeit vielen Zulieferern Kopfschmerzen bereitet. Auch in der Marienberger Meyer Drehtechnik herrscht Unsicherheit. Wie lange wird es den Verbrennungsmotor noch geben? Werden auch in einigen Jahren noch die Noppenwellen gebraucht? Lohnen sich Investitionen in neue Anlagen? "Wir stehen gerade an einem Wendepunkt", sagte gestern Nachmittag Geschäftsführer Jörn Meyer, der Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) durch beide Hallen führte. 40 Prozent der in dem knapp 200 Mitarbeiter zählenden Unternehmen hergestellten Teile stecken im Verbrennungsmotor. Setzen sich strombetriebene Fahrzeuge durch, werden sie nicht mehr benötigt. Ähnlich sicht es bei Komponenten wie Getriebe, Benzinpumpe und auch Vergaser aus, deren Bauteile wiederum bei vielen anderen Zulieferern produziert werden. Meyer sagt, würde die Technologie morgen eingeführt, "hätten wir ein Riesenproblem". Denn ein Teil der Geschäftsgrundlage würde damit kurzerhand wegbrechen.

Bis 2020 sollen rund eine Million Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen rollen. Dieses Ziel verfolgt die Bundesregierung. 2030 könnten Benziner und Dieselfahrzeuge dann ganz abgeschafft werden. Auch diese Überlegungen gibt in der Politik. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus. So will zum Beispiel China die vergleichsweise umweltfreundliche Art der Fortbewegung massiv ausbauen. Wie sich die Entwicklung auf den Freistaat und die hiesige Industrie auswirken wird, kann auch Martin Dulig nicht sagen. Fest stehe, dass die Elektromobilität voran getrieben werde, fragt sich nur, mit welcher Intensität. Er rät den Unternehmern, sich frühzeitig auf die Entwicklung einzustellen und im besten Falle sogar zum Vorreiter zu werden. Der Freistaat könne dafür lediglich die Rahmenbedingungen schaffen. "Wir sind gegenüber der Automobilindustrie in einer besonderen Verantwortung", so der Minister. Sie sei schließlich ein zentraler Bestandteil der sächsischen Wirtschaft.

Wie also mit den Veränderungen umgehen? Dulig: "Netzwerke bilden." Die Unternehmer sollten sich frühzeitig austauschen. Zudem gebe es Fördermittel. Besonders innovative Firmen, die zum Beispiel auf dem Feld der Digitalisierung vorangehen, können sie erhalten. Weiterer Rat: Werden Autos sogar einmal autonom fahren, hat der Besitzer Zeit für andere Dinge. So kann das Fahrzeug zum Büro werden. Entsprechend gewinne das Thema Ausstattung an Bedeutung.

16,5 Millionen Euro Umsatz erzielte das Unternehmen im Jahr 2014, etwa 18 Millionen Euro waren es 2015 und 20 Millionen Euro werden es voraussichtlich in diesem Jahr sein. Dabei soll es vorerst bleiben. "Wir sichern nun das Erreichte", sagt der 44-Jährige. Ein Grund für das gebremste Wachstum ist neben dem Fachkräftewandel die unklare Zukunft. Der Geschäftsführer will jedoch kein düsteres Szenario zeichnen. Es gebe eben Herausforderungen, denen sich das Unternehmen stellen müsse. Eine Möglichkeit: Die verstärkte Konzentration auf Bauteile wie dem lebensrettenden Gurtstraffer. Denn er wird auch in Elektrofahrzeugen benötigt.