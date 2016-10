Enduro-Fans feiern ihre Idole

Der Motorsportwettkampf hat mit verändertem Konzept großen Zuspruch erfahren. Nach dem Lauf sorgten "De Schallis" im Festzelt auf dem Neumarkt für Stimmung.

Von Dirk Trautmann

erschienen am 24.10.2016



Zschopau. Das Festzelt auf dem Zschopauer Neumarkt hat am Samstagabend gebebt. Ein Grund war die Siegerehrung zum letzten Lauf zur Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft, den der Zwönitzer Marco Neubert vor dem Crinitzer Dennis Schröter, der sich zum vierten Mal in Folge den Championatstitel sicherte, und Andreas Beier aus Krumhermersdorf gewann. Zur ausgelassenen Stimmung trugen zudem ganz klar die Schallis - das Schalmeienorchester aus Großolbersdorf - bei.

"Die Siegerehrung gehört ganz einfach in die Innenstadt, es ist gut, dass die Stadt wieder mit einbezogen wird", freute sich der Zschopauer Robert Müller mit vielen anderen Besuchern. Marcel Hofmann befand die Innenstadt-Variante für viel attraktiver für Familien. "Gut, das alte MZ-Werk ist nicht so weit entfernt, aber das Zelt auf dem Neumarkt ist besser gewesen. Das gehört ins Herz der Stadt", erklärte der Zschopauer.

Die Zielankunft im Stadtzentrum traf ebenso den Geschmack der Zuschauer. Schon bei den B-Lizenzlern bildete sich eine große Menschentraube, die die über und über mit Schlamm bedeckten Fahrer und Maschinen bestaunte. Der ehemalige Börnichener und jetzige Zschopauer Morris Schneider, der die Gesamtwertung der Fahrer mit B-Lizenz gewann, gab seine Eindrücke von der Strecke wieder: "Diesmal sind wir mehr auf der Straße gefahren als sonst, aber die Geländeabschnitte waren wieder sehr gut. Man musste vorausschauend fahren."

Der Bierkonsum zog gegen Abend an, doch vorher waren vor allem Heißgetränke gefragt. "Kaffee, Früchtetee und Glühwein sind die Renner am Nachmittag", sagte Elisabet Weber aus Marienberg, die mit ihrem Mann einen Stand mit erzgebirgischen Spezialitäten betrieb.