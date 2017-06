Erneut Simson gestohlen

erschienen am 09.06.2017



Amtsberg/Marienberg. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine Simson S51 aus einer unverschlossenen Garage auf der Poststraße in Amtsberg gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der derzeit bekannte Stehlschaden auf rund 1800 Euro, Sachschaden entstand bei der Tat nicht.

Im Zeitraum zwischen dem 1. und 8. Juni entwendeten Unbekannte bereits eine Simson S50 sowie eine Simson Schwalbe aus einem Schuppen im Marienberger Ortsteil Pobershau. Wie die Täter dabei in den Schuppen kamen, ist derzeit unbekannt. (fp)