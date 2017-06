Erzgebirger fürchten um Staatsstraßen

Pläne des Landes Sachsen sehen vor, den Fokus bei der Straßensanierung künftig auf viel befahrene Verkehrswege zu legen. Das Nachsehen könnten weniger genutzte Straßen haben. Es regt sich Kritik.

Von Denise Märkisch, Christoph Pengel und Georg Müller

erschienen am 14.06.2017



Marienberg/Olbernhau. Wird das Geld knapp, müssen Prioritäten gesetzt werden: So könnte man die Pläne des sächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums zusammenfassen. Konkret geht es dabei um die Staatsstraßen. Sie sollen in Kategorien - von 1 bis 3 - eingeteilt werden, wobei 3 die Straßen kennzeichnet, die nach Auffassung des Ministeriums nur eine geringe Verkehrsbedeutung haben. Mittel für die Sanierung und den Ausbau von Staatsstraßen sollen demnach in erster Linie in jene Straßen fließen, auf denen der meiste Verkehr rollt.

Pockau-Lengefeld: Auch der Erzgebirgskreis verfügt über zahlreiche Staatsstraßen, deren Bedeutung wohl nicht ausreichen wird, um in die ersten beiden Kategorien zu kommen. Dass die Investitionen auf diesen Abschnitten zurückgefahren werden könnten, hält der Pockau-Lengefelder Bürgermeister Ingolf Wappler (CDU) für einen Fehler. Auf dem Gebiet der Stadt ist unter anderem die Wolkensteiner Straße (S 226) betroffen. "Durch die diskutierte Einordnung von Staatsstraßen in Kategorien wird sich nichts zum Positiven ändern, deshalb halte ich diese Diskussion für überflüssig." Der Zustand vieler Staatsstraßen in der Region sei schon jetzt sehr schlecht. Wappler: "Das ist ein großes Armutszeugnis für die Staatsregierung und insbesondere für das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr." Wappler will die zuständigen Behörden des Freistaats immer wieder darauf hinweisen, dass dringend Handlungsbedarf besteht.

Marienberg: Ähnlich äußert sich André Heinrich (CDU), Oberbürgermeister in Marienberg: "Ich kann die Einstufungen der Staatsstraßen in unterschiedliche Kategorien nicht verstehen und finde diese sehr fragwürdig." Betroffen ist etwa die Lengefelder Straße (S 225). Auch die von Rübenau nach Ansprung, Reitzenhain und Olbernhau führenden Verbindungen könnten in die niedrigste Kategorie eingeordnet werden. Die Staatsstraßen seien von großer Bedeutung für die Wirtschaft und für die Sicherung von Arbeitsplätzen, betont Heinrich. "Eine weitere Verschlechterung würde zu weiteren Standortnachteilen führen." Das gehe letztlich zu Lasten der Bürger, die "die gleichen Steuern zahlen, wie die Bürger in den gut ausgebauten Ballungszentren".

Olbernhau: Deutliche Worte findet der Olbernhauer Bürgermeister Heinz-Peter Haustein (FDP). Aus seiner Sicht läuft die Einstufung der Straßen darauf hinaus, Menschen in Klassen einzuteilen. Verlierer ist der ländliche Raum. "Die Leute werden degradiert. Obwohl der Freistaat genug Geld hat. Mit Gleichbehandlung hat das nichts zu tun." Als Beispiele nennt er die Blumenauer Straße (S 223) und die Rothenthaler Straße (S 216). Dort werde seit Jahren nur geflickt, nicht grundhaft erneuert. "Das Geld kommt nur in die Zentren. Unsere Gegend wird unattraktiver. Und dann wundert man sich, dass die Leute weggehen."

Heidersdorf: Andreas Börner (PBI), Ortschef von Heidersdorf, hält den Plan des Ministeriums für "eine Katastrophe. Allein die Idee ist schon strafbar." Die Leute im ländlichen Raum seien jetzt schon teilweise abgeschnitten. "Das könnte sich noch verstärken." Auch Börner bemängelt den Zustand der Blumenauer Straße, die zahlreiche Heidersdorfer nutzen, wenn sie nach Pockau fahren.

Seiffen: Seiffens Bürgermeister Martin Wittig (CDU) findet es prinzipiell nicht verwerflich, Prioritäten bei der Sanierung von Straßen zu setzten. "Aber das darf nicht dazu führen, dass einige Straße gar nicht angepackt werden." Auch für ihn ist klar, dass vor allem der ländliche Raum betroffen sein wird. "Wir sind sowieso schon in einer Randlage und damit im Nachteil gegenüber Ballungsgebieten." Die Pläne für die Hauptstraße (S 213) bleiben laut Martin Wittig davon unberührt. Voraussichtlich im Jahr 2019 wird sie komplett erneuert. Zuvor werden noch rechtliche Fragen geklärt.

Deutschneudorf: Die Ortschefin von Deutschneudorf, Claudia Kluge (FDP), hat kein Verständnis für die Pläne. Zumal ständig "von sprudelnden Steuereinnahmen die Rede ist, sind diese Überlegungen nicht nachvollziehbar. Gilt hier noch der Gleichheitsgrundsatz? Jeder Autofahrer bezahlt Kfz-Steuer und hat Anspruch auf ordentlich sanierte Straßen." Schon jetzt führten Schlaglöcher zum Verschleiß von Kfz. Straßen, denen eine Herabstufung droht, sind laut Kluge etwa die Seiffener Straße (S 213) und die Talstraße (S 214). Die Folgen wären verheerend: "Ohne Auto oder Bus geht in der Region nichts. Für den Tourismus, von dem viele Menschen hier leben, sind gute Straßen notwendig, sonst kommt keiner mehr her."