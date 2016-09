Erzgebirger prÃ¤sentieren Erfolge vom Wein bis zur Tomate

Erzgebirger präsentieren Erfolge vom Wein bis zur Tomate

Gartenmeisterschaft: In der Region wird geerntet, was das Zeug hält. Die Hobbygärtner haben auch das eine oder andere Geheimrezept.

Von Jan Görner

erschienen am 16.09.2016



Olbernhau/Marienberg. Gleich vier Kandidaten werden heute vorgestellt, die sich bei der Gartenmeisterschaft der Raiffeisen Handelsgenossenschaft (RHG) und der "Freien Presse" bewerben.

Der Wein: In Seiffen wächst seit ungefähr 15 Jahren der Wein von Helga Göhlert. Ab dem dritten Jahr trug der Stock Trauben. Auch danach konnte sie mit ihrem Mann Winfried immer Früchte lesen. Dieses Jahr steht jedoch eine Rekordlese ins Haus. Mit etwa drei Wassereimern rechnen die Seiffener. Außerdem sind die Beeren jetzt schon viel süßer als in den Vorjahren. Aus der Lese wird Hauswein hergestellt. Auch in Zöblitz gibt es reiche Ernte bei Frank Preißler und Bärbel Mehner. Der Regent-Weinstock ist acht Jahre alt. Die beiden haben ihn von einem Urlaub an der Mosel mitgenommen. Er trägt bereits seit drei Jahren, aber noch nie so üppig wie derzeit. Die Wetterlage spielt den beiden in die Hände. Die Hitze der vergangenen Tage lässt die Trauben sehr gut ausreifen. "Das war nicht immer so. Wir hatten auch schon Hagelschäden in unserem Garten", so Frank Preißler. Der Boden, in dem der Wein wächst, ist steinig - so wie es Frank Preißler und Bärbel Mehner an der Mosel gesehen haben. Was sie aus den vielen Weinbeeren machen sollen, wissen die zwei noch nicht. Saft und Gelee wären zwei Optionen, so Frank Preißler. Der Kürbis: Undine Scheinpflugs Kürbisernte ist rekordverdächtig. Insgesamt 130 Flaschenkürbisse, Giganten und Hokkaidos hat sie geerntet. Das sind 80 mehr als im vergangenen Jahr. Erwartet hat sie diese Riesenernte nicht. Denn größten Teil verschenkt die Niederlautersteinerin. Vor allem zu Halloween kommen viele Besucher, um einen Kürbis abzuholen. Was Undine Scheinpflug für sich verwenden will, landet vor allem im Suppentopf und im Kuchen. Die Pflanzen hat sie selbst gezogen. Etwa 80 Stück sind an verschiedenen Orten auf dem Grundstück aufgegangen und haben sich anschließend gut entwickelt. Ausreichend Wasser ist Grundvoraussetzung für das Wachstum. "Ich habe ihnen auch immer gut zugeredet und ihnen erzählt, dass sie für die Gartenmeisterschaft gut gedeihen müssen", sagt sie. Etwa 17 Kilogramm bringt das größte Exemplar auf die Waage.

Die Tomate: Ein Pfund - so schwer war eine Frucht des Olbernhauers Thomas Wagner. Über 35 Zentimeter misst das größte in seinem Gewächshaus befindliche Exemplar. Das Samenkorn, aus der er die Pflanze gezogen hat, stammt aus Bulgarien. Eine Kollegin hat sie ihm aus dem Urlaub mitgebracht. Die Pflanze trägt nur drei Früchte, eine weitere gar keine. Außerdem hat er Harzfeuer angebaut und Wildtomaten. Thomas Wagner zieht die Pflanzen selber aus den Samen. Eine Woche lässt er sie im Wasser quellen, dann steckt er sie in die Erde, pikiert sie und bringt sie schließlich im Gewächshaus aus. Dort stehen sie aus einer Mischung aus Pferdemist und Erde. Chemie kommt keine zum Einsatz, nur reichlich Wasser. "Das war ein sehr gutes Erntejahr", sagt Thomas Wagner. Das gilt sowohl für die Tomate als auch für die Bohnen, die riesigen Zwiebeln, Zucchini und Johannisbeeren.