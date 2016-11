Erzgebirger stimmen sich auf Advent ein

erschienen am 28.11.2016



Das erste Olbernhauer Turmblasen der diesjährigen Adventszeit haben am Samstag etwa 100 Zuschauer verfolgt (großes Foto). Mitglieder des örtlichen Posaunenchors spielten unter der Leitung von Kantor Armin Winkler. Das Turmblasen findet ebenso an den kommenden Wochenenden statt. Auch die Saison der Mettenschicht hat in Deutschkatharinenberg begonnen. Am Freitag verfolgten etwa 50 Gäste das Programm. Beteiligt waren unter anderem die Laienspieler (kleines Foto links, v. l.) Tristan Roscher, Knut Beyer und Klaus Beyer, die einen Mundart-Schwank zum Thema Bergbau darboten. Im Anschluss spielte der Deutschneudorfer Posaunenchor. Weihnachtslieder erklangen auch in der Zöblitzer Kirche. Stefanie Seifried (kleines Foto Mitte, l.) hat schon als Kind am Weihnachtsprogramm mitgewirkt. Am Samstag kam sie aus Dresden in die Heimat zurück und sang vor 250 Gästen mit ihrem Freund Roy Bretfeld (r.) drei Lieder. Auch zahlreiche Pyramiden wurden am Wochenende angeschoben - gestern übernahm das Weihnachtsmann Harry Nimtz in Kühnhaide (kleines Foto r.). (jag/faso)