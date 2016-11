Erzieher fordern mehr Personal und schicken Kinder früher heim

Ein Aktionstag an Kindertagesstätten soll auf die missliche Lage hinweisen, so auch in Lippersdorf. Doch längst nicht alle Einrichtungen beteiligen sich.

Von Georg Müller

erschienen am 25.11.2016



Lippersdorf. Aus Holzresten entstehen Bauklötze. Die Kinder schleifen die Kanten, Erzieherin Elisabeth Ehrler hilft. So können die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte "Apfelbäumchen" in Lippersdorf ihre motorischen Fähigkeiten verbessern - eines der Ziele des sächsischen Bildungsplanes. Das Problem: Elisabeth Ehrler musste das Basteln in ihrer Freizeit vorbereiten, denn im Berufsalltag fehlt es an Zeit.

Mit einem Aktionstag - der auch an anderen sächsischen Einrichtungen stattfindet - wollen die Erzieher und die Elternvertreter am kommenden Dienstag auf den Missstand aufmerksam machen. Gemeinsam setzen sie sich für einen besseren Betreuungsschlüssel und für mehr Zeit bei der Vor- und Nachbereitung des Bildungsplanes ein. Das Motto der sächsischen "Graswurzelinitiative": "Licht aus! Bildungsplan an!" Die Kita soll zwei Stunden früher schließen. Für die betroffenen Eltern heißt das: Sie müssen ihren Nachwuchs zeitiger abholen. "Sie sind alle informiert und unterstützen die Aktion", sagt Katrin Hegewald, Leiterin des "Apfelbäumchens".

Die beiden Stunden wollen die Erzieher verwenden, um die Aufgaben zu erledigen, für die sonst die Mittagspause und die Freizeit genutzt werden. So sind etwa Dokumentationen zu erstellen. Sie zeigen auf, wie sich die Kinder entwickeln. Zudem müssen Elterngespräche vorbereitet werden. Auch dies geschieht häufig nach Arbeitsschluss.

Für Katrin Hegewald ist das ein untragbarer Zustand. Dass die Kinder mit dem sächsischen Bildungsplan umfassend gefördert werden, findet sie sehr gut. Weniger gut findet sie aber, dass der zusätzliche Aufwand mit dem jetzigen Betreuungsschlüssel nicht abgedeckt wird. Im Augenblick sieht der Freistaat Sachsen in der Krippe einen Erzieher für sechs Kinder vor. Im Kindergarten beträgt das Verhältnis 1 zu 12, im Hort 0,9 zu 20. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es anders aus. "Unter anderem werden Urlaub, Krankheit sowie Weiterbildungen nicht berücksichtigt", sagt Katrin Hegewald. In Wirklichkeit sei ein Erzieher in der Krippe für 9 Kinder da, in der Kita für 18 und im Hort für 25.

Zwar habe es beim Betreuungsschlüssel leichte Verbesserungen gegeben - weitere sind geplant -, aber sie reichten nicht aus, betont die Leiterin. So sollte ihren Worten zufolge der Betreuungsschlüssel aussehen. Krippe: ein Erzieher für 4 Kinder. Kindergarten: einer für 10. Hort: einer für 16. Erst dann könnten sämtliche Aufgaben bewältigt werden.

Auch im Raum Zschopau gibt es an Kitas Zeitmangel. Ob sich Einrichtungen in den Protest einbringen, ist unklar. Denn offenbar ist die Aktion nicht überall im Erzgebirge bekannt, wie eine Nachfrage zeigte. Zwar listet die Initiative im Internet 24 Teilnehmer auf, jedoch befindet sich der überwiegende Teil in Chemnitz und in Zwickau.

Ablehnende Töne sind unterdessen aus dem Kultusministerium zu hören. Für zusätzliche pädagogische Fachkräfte, mit denen sich die Vor- und Nachbereitung abdecken ließe, müsste der Freistaat pro Haushaltsjahr 50 bis 60 Millionen Euro mehr ausgeben, so Sprecher Dirk Reelfs. Die Summe sei angesichts der schon jetzt hohen Ausgaben nicht finanzierbar. Denn allein im Krippenbereich würden in den nächsten zwei Jahren etwa 95 Millionen Euro ausgegeben, um den Betreuungsschlüssel auf 1 zu 5 zu verbessern. Entsprechend kritisch schätzt Reelfs den Aktionstag ein: Er werde auf dem Rücken der Eltern ausgetragen.