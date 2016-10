Fahndungserfolg: gestohlene Betonmischer in Tschechien sichergestellt

erschienen am 24.10.2016



Gornau/Olbernhau. Dem Sondereinsatzkommando Kfz des Landeskriminalamts ist ein Fahndungserfolg gelungen. In Tschechien konnten zwei gestohlene Betonmischer sichergestellt werden, erklärte LKA-Sprecher Tom Bernhardt am Montagnachmittag.

Am frühen Morgen des 20. Oktober hatten Unbekannte von einem Firmengelände in Gornau zwei Betonmischer gestohlen. Der Wert der beiden Fahrzeuge vom Typ Daimler-Benz Actros beträgt etwa 250.000 Euro. Die Soko Kfz übernahm die Ermittlungen und koordinierte die Fahndung. "Dank der schnellen und unkomplizierten Zusammenarbeit zwischen dem Besitzer der Fahrzeuge, der Soko Kfz und den Kollegen bei der tschechischen Polizei kam es schließlich zum Erfolg", erläuterte Bernhardt. Noch am selben Abend stellten tschechische Beamte die beiden Betonmischer in Prag sicher. Die Ermittlungen dauern an. Die Fahrzeuge wurden bereits wieder nach Deutschland überführt und werden an den Eigentümer übergeben.

Mit dem Diebstahl der beiden Betonmischer steht möglicherweise noch eine andere Straftat in Verbindung. Diebe hatten in der Nacht vor der Tat in Gornau im 35 Kilometer entfernten Olbernhau versucht, einen weiteren Betonmischer zu stehlen. Dies misslang, wird aber in der Bearbeitung des oben angeführten Sachverhaltes entsprechend beachtet.

Bernhardt rät Fahrzeugbesitzern, bei einem Diebstahl schnellstmöglich alle verfügbaren Informationen zum Fahrzeug an die Polizei zu übermitteln. "Originalbilder und Detailangaben können eine Fahndung wesentlich unterstützen." (fp)