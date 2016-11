Fernsehstar begeistert seine Fans in Olbernhau am Plattenteller

Zur 2500. Veranstaltung in der Halle legte mit Jörn Schlönvoigt ein prominenter DJ auf. Warum sich das Musikhaus bis heute hält, weiß Veranstaltungsleiter Marko Fay.

Von Jan Görner und Marcel Schlenkrich

erschienen am 07.11.2016



Olbernhau. Jörn Schlönvoigt kennen viele aus dem Fernsehen. Seit 2004 gehört der Schauspieler zum Team von "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" (GZSZ). Der Teenagerschwarm legt auch in Diskotheken auf. Und so krönte er am Samstag die 2500. Veranstaltung der Halle in Olbernhau. Für Schlönvoigt alias Philip Höfer ist das Erzgebirge kein unbekanntes Land. Seine Mutter stammt aus Hohenstein-Ernstthal. "Da waren wir als Kinder oft im Erzgebirge. Ich bin auch jeden Winter in Oberbärenburg bei Altenberg zum Skifahren." Bis heute sei er ein Landmensch geblieben, sagte Jörn Schlönvoigt vor seinem Auftritt. An den Plattentellern erlebte er dann ein stimmungsvolles Publikum.

"Manchmal sind mehr, manchmal weniger Leute zur Party da", sagte Veranstaltungsleiter Marko Fay. An diesem Wochenende hätte er sich noch ein paar mehr Besucher gewünscht. Seit der Wende gilt das Haus am Ende der Grünthaler Straße bei den Jugendlichen der Region als beliebte Adresse. Fay: "Im Gegensatz zu vielen anderen Häusern, die ihren Betrieb mittlerweile eingestellt haben, sind wir auch heute noch erfolgreich am Markt." Einen wesentlichen Grund dafür sieht er darin, auf Trends richtig zu reagieren.

Derzeit sind bei den meist 18- bis 25-jährigen Gästen prominente DJs beliebt. Deshalb haben neben Jörn Schlönvoigt auch schon Stereo Act und das DJ-Duo Gestört aber Geil aufgelegt. Früher waren es Mottopartys, die tausende Gäste angezogen haben. Karibische Nächte, Bierkrugstemmen und Tabledance gehörten damals zu den Zugpferden.

Momentan boomt der Schlager in der Diskoszene. Auf diesen Zug wollen die Olbernhauer auch aufspringen. "Wir müssen mit der Zeit gehen. Da unterscheiden wir uns von keinem anderen Unternehmen", sagt Marko Fay. Die Ideen gehen dem Olbernhauer nie aus. An 30 Samstagen im Jahr finden in Olbernhau Veranstaltungen statt. Früher waren es noch mehr. Nach der Wende hatte das Haus an vier Tagen in der Woche geöffnet. Diese große Nachfrage ist schon lange abgeebbt.

Geblieben ist die Beliebtheit von Oldie-Partys, die es schon seit Mitte der 1990er-Jahre gibt. Karat, Suzi Quatro, Smokie und The Lords haben in der Halle schon aufgespielt. Neben älteren Musikfreunden gebe es auch viele junge Leute, die extra wegen der Oldies kommen, versicherte der Veranstaltungsmanager. Normalerweise zählen die Gäste nur für vier bis sechs Jahre zur Besuchergeneration. "Dann gründen viele von ihnen Familien und kommen seltener zu uns. Dafür rückt die Jugend wieder nach", weiß der Olbernhauer aus Erfahrung.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen für die Diskothekbetreiber die sozialen Netzwerke. "Für die Werbung sind sie für uns von Vorteil. Allerdings können sie sich während der Veranstaltung zu Stimmungskillern entwickeln, wenn die Leute nur auf ihre Handys starren, anstatt miteinander zu reden", sagte Marko Fay.

Das ist ein Trend, den die Veranstalter nicht beeinflussen können. In das Haus selbst haben sie in den vergangenen drei Jahren etwa 40.000 Euro investiert. Das Geld floss in den Bau einer Kläranlage, in eine neue Bar, das Dach, in die neue asphaltierte Auffahrt und die Gestaltung der Fassade.