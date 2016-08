Fest - Firebirds spielen zum Tanz auf

erschienen am 22.08.2016



Oberneuschönberg. Mehr als 800 Besucher haben am Freitag das Oberneuschönberger Festzelt gefüllt. Die Firebirds animierten die Gäste zum Tanzen. Ihr Auftritt war Teil der Feierlichkeiten zum 365-jährigen Bestehen des Olbernhauer Ortsteils. Organisiert hat sie das Stellwerkteam. Dazu zählen etwa 35 Aktive aus dem Heimatverein, der Feuerwehr und der Kirchgemeinde. Konrad Schöpe von den Firebirds sagte: "Wir sind es gewohnt, vor so vielen Leute zu spielen. Was uns aber beeindruckt hat, war das geschmückte Festzelt mit dem festen ausgelegten Boden." Die Organisatoren waren mit dem Fest, zu dem unter anderem ein Familientag gehörte, sehr zufrieden, so Jörg Gamisch. Die Resonanz sei gut gewesen, das Wetter habe mit gespielt, kurz: Die einwöchigen Aufbauarbeiten hätten sich gelohnt. (jag/bz)