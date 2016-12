Förster ärgern sich über illegalen Müll

Immer wieder wird Abfall in den Wäldern des Erzgebirges entsorgt. Der Schaden für den Kreis liegt im fünfstelligen Bereich.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 19.12.2016



Marienberg. Säcke voller Windeln liegen auch am Straßenrand zwischen Wildenthal und Carlsfeld. "Von einem Pflegedienst", vermutet Stephan Schusser, Leiter des Forstbezirkes Eibenstock. Windeln seien jedoch nur die Spitze der Müllberge, die illegal in den Wäldern des Erzgebirges landen. Auch Kühlschränke, Autobatterien und sogar Säcke mit toten Schafen haben Förster schon gefunden, ebenso wie ausrangierte Weihnachtsbäume nach dem Fest. 43.000 bis 45.000 Euro kostet die Entsorgung des Abfalls den Erzgebirgskreis pro Jahr - Steuergeld.

In allen drei erzgebirgischen Forstbezirken Eibenstock, Marienberg und Neudorf ist das Thema Müll ein Dauerbrenner. Pro Forstrevier fallen pro Jahr zwischen fünf und zehn Tonnen an -Tendenz steigend, so Claudia Nixdorf, Sprecherin des Forstbezirkes Neudorf. Bei den drei Bezirken im Erzgebirge kommen zwischen 15 und 30 Tonnen Abfall zusammen. Das ist etwa so viel wie 23 bis 46 Trabant wiegen.

Vor allem in der Nähe von Ortschaften oder Kleingartenanlagen wird Abfall im Wald entsorgt, sagen Vertreter der drei Forstbezirke übereinstimmend, und zwar insbesondere Gartenabfälle: Hecken-, Baum- und Grasschnitt. Das verrottet doch, mag mancher Entsorger da denken. Aber: "Durch die illegale 'Kompostierung' von Gartenabfällen in unseren Wäldern werden immer wieder Pflanzen angesiedelt, die vorher nicht heimisch waren, sogenannte Neophyten", erklärt Nixdorf. Zwischen Hartenstein und Bad Schlema verdränge entlang der Mulde der Sachalin-Staudenknöterich bereits einheimische Arten, berichtet Stephan Schusser. So seien giftiger Riesen-Bärenklau oder Indisches Springkraut auf dem Vormarsch. "Das kann Ausmaße annehmen, die sich kaum mehr eindämmen lassen", sagt Ingo Reinhold, Leiter des Forstbezirkes Marienberg.

Neben ökologischen Problemen sind sich auch wirtschaftliche Schäden sowie Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren die Folge, so Nixdorf. Das illegale Entsorgen von Autoreifen, Bau-, Elektronik- und Haushaltabfällen bereitet den Forstbezirken große Probleme. Diese würden oft unter dem Grünschnitt versteckt. "Hier ist die Situation durch auslaufende Giftstoffe oder Säuren und durch Scherben wesentlich prekärer als bei den Gartenabfällen", so Nixdorf.

Warum Menschen ihren Müll in den Forst bringen? Aus Bequemlichkeit, vermutet Stephan Schusser. "Da fehlt das Unrechtsbewusstsein", so Claudia Nixdorf. Im Frühjahr und im Herbst sei Hauptsaison, "wenn in den Häusern aufgeräumt wird", vermutet Stephan Schusser. Aber auch jetzt finden die Förster illegale Müllplätze: So zwischen Geyer und Elterlein oder an der B 174 zwischen Zschopau und Hohndorf. An der Talstraße in Waschleithe hat ein Förster Müll gefunden und Anzeige erstattet, weil Rückschlüsse auf den Verursacher möglich waren, so Nixdorf. Oft sei es jedoch "sehr schwierig", die Täter zu schnappen, meint Schusser. "Man muss sie auf frischer Tat ertappen." Meist kämen sie aber im Dunkeln. Oder man muss Glück haben: So fanden die Eibenstocker Förster im abgeladenen Müll schon Kontoauszüge, anhand derer der Verursacher identifiziert werden konnte. Aus dem Landratsamt heißt es: "Die Möglichkeiten, illegale Müllablagerungen zu verhindern, sind begrenzt." Es werde versucht, bei Schulungen "an das Bewusstsein fürs Allgemeinwohl zu appellieren".

Die Förster sind nicht verpflichtet, den Müll wegzuräumen, erklärt Schusser weiter. Der Landkreis ist für die Entsorgung zuständig. Trotzdem helfen die Förster, wo sie können, sammeln Müll ein und liefern ihn auf Deponien ab. Diese Zeit fehlt ihnen für ihre eigentliche Arbeit.

Laut Landratsamt ist die illegale Müllentsorgung eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 10.000 Euro Bußgeld geahndet werden kann. Werden gefährliche Abfälle entsorgt, kann dies sogar eine Straftat sein. In den vergangenen Jahren gingen im Jahresdurchschnitt etwa 350 Anzeigen wegen illegaler Müllentsorgung im Landratsamt ein.

Finden Waldbesucher Müll, sollten sie ihn nicht selbst entsorgen, rät Ingo Reinhold. Giftige Stoffe könnten die Gesundheit gefährden. Stattdessen sollen Fundort, Datum und Uhrzeit der jeweiligen Gemeindeverwaltung gemeldet werden. Müll gehöre auf die Wertstoffhöfe. Davon gibt es im Erzgebirgskreis 16.

Wertstoffhöfe im Erzgebirgskreis:

