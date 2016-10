Gemeinden wollen es wagen: Ehe im zweiten Anlauf?

Die Großrückerswalder sollen künftig in Mildenau heiraten. Der neue Standesamtsbezirk ist aber nur das Vorspiel für einen anderen Zusammenschluss.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 22.10.2016



Großrückerswalde/Mildenau. Geburt, Ehe, Tod: Diese Stationen eines Lebens dokumentiert ein Standesamt. Die Hochzeit vor der Haustür ist aber schon lange nicht mehr überall möglich: Die Kosten lohnen sich für kleinere Gemeinden kaum. Um die standesamtlichen Angelegenheiten der rund 3500 Großrückerswalder kümmert sich deshalb schon seit den 1980er-Jahren die Stadt Marienberg. Doch das soll nun ein Ende haben: Ab 2018 wollen Großrückerswalde und Mildenau einen gemeinsamen Standesamtsbezirk bilden.

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Großrückerswalder Gemeinderat, mit den Nachbarn über eine Kooperation zu verhandeln. Dort war schon Tage zuvor ein ähnlicher Beschluss gefasst worden. Nun soll eine Zweckvereinbarung ausgearbeitet und dem Landratsamt vorgelegt werden, erklärt der Großrückerswalder Kämmerer Heiko Lutter das weitere Vorgehen.

Die Zusammenarbeit mit Mildenau sei günstiger: knapp 5000 Euro im Jahr, habe eine Kalkulation ergeben. Derzeit zahlt Großrückerswalde eine Umlage von etwa 17.000 Euro im Jahr an Marienberg. Die Summe hinge unter anderem von Kosten für Personal, Raum und Verwaltung ab, so Lutter.

Neben der Ersparnis ist die Zusammenlegung der Standesämter aber vor allem ein Schritt in Richtung Fusion der beiden Gemeinden. Ehe im zweiten Anlauf, wie es der Großrückerswalder Bürgermeister Jörg Stephan (CDU) ausdrückt. Vor mehr als fünf Jahren standen Großrückerswalde und Mildenau schon einmal vorm "kommunalen Altar", so Stephan. Doch die Hochzeit platzte überraschend (siehe Infokasten).

Perspektivisch gebe es jedoch keine Alternative zur Fusion, fasst Stephan die Angelegenheit nüchtern zusammen. Dabei wird es bei Gemeindefusionen schnell emotional, zeigt die Erfahrung. Der eigene Ortscharakter der Gemeinden solle erhalten bleiben, betont Stephan.

Durch einen Zusammenschluss soll die Verwaltung effizienter und damit günstiger werden. So wäre in Zukunft nur noch ein Bürgermeister und ein Bauamtsleiter nötig, erklärt Stephan - der nach dieser Amtszeit nicht noch einmal für das Bürgermeisteramt kandidieren will. Auch sein Mildenauer Amtskollege Andreas Mauersberger befürwortet den Zusammenschluss: Größere Gemeinden erhalten vom Land eine höhere Schlüsselzuweisung pro Einwohner. Für die neue Gemeinde mit reichlich 7000 Einwohnern wären das mehrere Hunderttausend Euro. Zwischen den Mittelzentren Marienberg und Annaberg könnte eine starke Landgemeinde entstehen: Beide Gemeinden seien etwa gleich groß und wirtschaftlich ähnlich gut aufgestellt.

Eine Vernunftsehe also. Auf einen Zeitplan können sich beide Ortschefs noch nicht festlegen. In den nächsten Jahren sollen alle Fragen einer Fusion geklärt werden, um den Einwohnern zufriedenstellende Antworten präsentieren zu können, so Mauersberger. Der Sitz der neuen Gemeinde stehe noch nicht fest. Doch der Vereinbarungsentwurf des gescheiterten ersten Versuches, der auf der Großrückerswalder Internetseite einsehbar ist, nennt Mildenau als Hauptsitz. Der Name der neuen Gemeinde müsste noch ausgehandelt werden. Anders als bei einer echten Ehe ist auch die Wahl eines neuen Namens möglich.