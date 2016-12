Großrückerswalde: Feuer in Abfallunternehmen

erschienen am 19.12.2016



Großrückerswalde. Zu einem Feuer ist es am Montagabend bei einem Abfallunternehmen in Großrückerswalde gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten mehrere Tonnen Müll in Brand. Die Wehren aus Mauersberg, Großrückerswalde, Niederschmiedeberg und Streckewalde waren mit mehr als 25 Kameraden im Einsatz. Unter schweren Atemschutz wurde der Müll auseinandergezogen und abgelöscht. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Ein Rettungswagen war zur Absicherung der Kameraden im Einsatz. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. (bemä)