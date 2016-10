Handwerker der Region Ã¶ffnen ihre TÃ¼ren

Handwerker der Region öffnen ihre Türen

In vielen Werkstätten konnten die Besucher am Wochenende den Machern über die Schulter schauen. Und in Olbernhau bekamen sie bei einer Busfahrt sogar noch Wissenswertes aus der Historie zu hören.

Von Matthias Degen, Jan Görner und Kristian Hahn

erschienen am 17.10.2016



Zschopau/Marienberg. Ob Perücken, Figuren mit Herz oder traditioneller Lichterengel - beim Tag des traditionellen Handwerks konnten die Besucher in vielen Werkstätten in der Region nachvollziehen, welche Arbeit hinter den erzgebirgischen Produkten steckt.

Die Figuren mit Herz: Der Grünhainichener Familienbetrieb von Dirk Hobler fertigt seit acht Jahren "Figuren mit Herz". Am Wochenende öffnete das Unternehmen zum vierten Mal am Tag des traditionellen Handwerks die Werkstatträume für Besucher. Das kleine Herz als Markenzeichen an der linken Fußsohle der Figuren bekräftigt die Philosophie des Diplom-Designers, mit Liebe zum Detail und handwerklichem Können aus Buchen- und Ahornholz eine erzgebirgische Tradition fortzusetzen. Dabei verfolgt der 44-Jährige seine eigene Handschrift und lässt mit zurückhaltend gebeizten Farben dem Holz seine Maserung.

Die Engel: Im Deutschneudorfer Ortsteil Oberlochmühle beteiligte sich die Werkstatt für Erzgebirgische Volkskunst Wolfgang Braun seit mehr als zehn Jahren an dem Tag des traditionellen Handwerks. Das seit 1985 bestehende Unternehmen stellt diesen Aktionstag jährlich unter ein anderes Thema. In diesem Jahr stellten die Engel den Schwerpunkt dar. Vom Entwurf über die Planung, den Musterbau bis zur fertigen Figur konnten sich die Besucher über alle Arbeitsschritte informieren und die zwölf verschiedenen Engel, die das Unternehmen fertigt, in Augenschein nehmen.

Der Bus: Zum dritten Mal in Folge chauffierte Sven Neubert mit einem rot-weißen Büssing 5000 TU aus dem Jahr 1951 Besucher des Tages des traditionellen Handwerks durch Olbernhau. Etwa 90 Kilometer legte der 135 PS starke Oldtimer in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zurück und fuhr immer wieder neun Haltepunkte der teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen an. Darunter befanden sich ein Goldschmied, ein Spielzeughersteller, ein Drechsler, mehrere Kunsthandwerker sowie das Museum Olbernhau. Erstmals begleitete Hartmuth Richter die Fahrgäste auf ihrer Tour durch die Kommune. Der Olbernhauer Ortschronist hatte während der Fahrt allerlei Wissenswertes zu den Teilnehmern und zur Geschichte der Stadt zu erzählen.

Die Perücken: Hannelore Pilz ist seit über 20 Jahren Perückenmacherin. Allerdings ziert ihr Kunsthaar nicht die Häupter von Menschen, sondern die der Figuren aus den Werkstätten Flade in Olbernhau. Wie kompliziert die Arbeit ist und wie viele Arbeitsschritte dafür notwendig sind, konnten die Besucher am Wochenende erleben. Der Flachs für das Haar war zu dem Zeitpunkt bereits vorgekämmt, vernäht und etwa auf Länge geschnitten. Hannelore Pilz griff zu mehreren Scheren mit unterschiedlichen um den Flachs entsprechend zu stutzen, festigte das Haar mit Leim und brachte es mit gezielten Handgriffen zupfend und über ein kleines Rundholz rollend in Form. Jede Perücke entsteht so in reiner Handarbeit.