Heizhausgrundstück ist ausgeschrieben

Die Stadt Olbernhau geht davon aus, dass die Immobilie einem Supermarkt weicht. Im Gespräch sind Aldi und Rewe. Letzteren will die Mehrheit des Stadtrates im Ort halten.

Von Christoph Pengel

erschienen am 20.12.2016



Olbernhau. Alles auf Null in Olbernhau: Nach dem Widerspruch gegen den Verkauf des Heizhauses hat die Stadt reagiert. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Räte einhellig dafür, den Beschluss aufzuheben. Olbernhau bleibt vorerst der Besitzer. Der Projektentwickler von Aldi, Rainer Dorn, hatte den geplanten Verkauf an Rewe mit einer Klage verhindert. Die Stadt habe gegen die Vergaberichtlinie verstoßen, weil sie keine Ausschreibung veröffentlicht hatte, lautete der Vorwurf. Bürgermeister Heinz-Peter Haustein lenkte ein, um einen langwierigen Gerichtsprozess zu vermeiden.

Hintergrund: Im Sommer überzeugte die Verwaltung Rewe von der Idee, das alte Heizhaus an der Dörfelstraße zu kaufen, die Ruine abzureißen und durch einen neuen Markt zu ersetzen. Ein Gewinn für beide Seiten: Rewe sucht einen neuen Standort, muss die Filiale an der Straße Zum Poppschen Gut bis Ende Januar 2017 räumen, weil der Mietvertrag ausläuft. Die Stadt will das Heizhaus seit Jahren loswerden, konnte aber das Geld für einen Abriss nicht aufbringen.

Im September meldete sich plötzlich ein weiterer Interessent im Rathaus: Rainer Dorn von der Immobilienagentur Dorn und Partner schlug vor, dass der Aldi-Markt - der gegenüber vom Heizhaus liegt - die Straßenseite wechseln und den Abriss übernehmen könnte. Der Vorteil dieser Variante: Das Olbernhauer Metallbauunternehmen Pro VA - bislang Nachbar des Aldi-Marktes - könnte expandieren. Das plötzliche Angebot weckte jedoch Misstrauen. Räte mutmaßten, dass Aldi daran arbeitet, Rewe aus der Stadt zu verdrängen. Der Beschluss fiel zugunsten von Rewe aus.

Nach der Aufhebung des Beschlusses wurde im Rat diskutiert, ob und wie Rewe in der Stadt gehalten werden sollte. Während sich die Mehrheit dafür aussprach, äußerte Matthias Polster (FDP) Zweifel: "Aldi wird nicht locker lassen", sagte er. "Die bauen so oder so." Tatsächlich hat der Technische Ausschuss bereits eine Bauvoranfrage von Aldi durchgewunken. Demnach will die Kette ihre Filiale am jetzigen Standort vergrößern. Was später dazu führen könnte, dass sich Rewe und Aldi an der Dörfelstraße gegenüber stehen. "Wenn wir unsere Handelsfläche erweitern, dann bitte zentrumsnah", sagte Polster, der selbst ein Geschäft in der Innenstadt führt. Die Aldi-Lösung hält er für sinnvoll, weil dabei auch eine hiesige Firma, Pro VA, gewinnen würde.

Haustein hielt dagegen: Der Standort nahe der Umgehungsstraße würde viele Kunden aus dem Umland anlocken, wovon am Ende die ganze Stadt profitiere. Ähnlich sieht es Hartmut Tanneberger (SPD): "Bei Rewe gehen auch viele Tschechen einkaufen." Nicht zuletzt könnten so die Arbeitsplätze der Rewe-Mitarbeiter erhalten bleiben.

Das Heizhaus-Grundstück wurde mittlerweile ausgeschrieben. Bis zum 30. Dezember können Bewerber neue Angebote formulieren. Weil in der Regel das wirtschaftlichste Konzept den Zuschlag erhält und die Möglichkeit besteht, dass Rewe überboten wird, sucht die Stadt bereits nach neuen Strategien.

Guido Kolberg (CDU) erwähnte ein spezielles Verhandlungsverfahren, das die Stadt Chemnitz beim Verkauf von Grundstücken in der Innenstadt angewandt hat. "Das ist eine Art Ping-Pong-Spiel", sagte er. "Dabei spielt nicht nur der Preis eine Rolle." Die Bewerber müssten darüber hinaus zeigen, dass sie den Konkurrenten auch konzeptionell und gemäß den Anforderungen der Stadt übertrumpfen können. Haustein sagte, er wolle zunächst das Ergebnis der Ausschreibung abwarten.