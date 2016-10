"Ich renne nicht mit einem offenen Portemonnaie herum"

Bürgermeisterkandidat Ingolf Wappler über seine Ziele für die Stadt Pockau-Lengefeld

erschienen am 28.10.2016



Pockau-Lengefeld. Den Pockau-Lengefeldern steht am Sonntag eine ungewöhnliche Wahl bevor. Offiziell tritt nur ein Kandidat an: Amtsverweser Ingolf Wappler. Christoph Pengel hat ihn gefragt, ob ihn die Niederlagen der Vergangenheit noch wurmen.

Freie Presse: Bei Ihren letzten Versuchen, Bürgermeister zu werden, haben Sie den Kürzeren gezogen. Sind Sie froh, dass Sie nun der einzige Kandidat sind?

Ingolf Wappler: Ich hätte lieber einen Gegenkandidaten gehabt. Dadurch wäre die Wahl spannender geworden, was bestimmt auch den Wählern gefallen hätte. Aber ich habe niemanden davon abgehalten, zu kandidieren.

Als sie 2014 in Pockau-Lengefeld antraten, wurden sie verschmäht. Hängt Ihnen das nach?

Nein, ich akzeptiere Wahlergebnisse, auch wenn ich es persönlich natürlich besser gefunden hätte, wenn es mir damals gelungen wäre. Aber das spielt für mich keine Rolle mehr.

Hätten Sie ein Problem damit, als Bürgermeister zweiter Wahl zu gelten?

Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe es mir auch reiflich überlegt. Und in Gesprächen haben mich viele Bürger animiert, noch einmal anzutreten.

Wie wollen Sie die Bürger dazu bewegen, überhaupt an der Abstimmung teilzunehmen? Betreiben Sie Wahlkampf?

Eher weniger, aber ich habe den Eindruck, die Leute finden das gar nicht schlecht. Zudem kennen mich die Lengefelder, die Pockauer haben mich in den letzten sechs Monaten als Amtsverweser erlebt. Ich gehe verstärkt unter Leute, auf Veranstaltungen und beantworte Fragen.

Falls Sie gewinnen sollten: Was wären Ihre Ziele?

Ich will die Lebensqualität erhalten. Dazu müssen wir den demografischen Wandel bremsen. Wichtig ist, dass junge Menschen, die hier wohnen, auch hier bleiben und Familien gründen.

Wie wollen Sie das schaffen?

Der Knackpunkt ist die Berufswahl. Viele Unternehmen finden keine Lehrlinge. Schulabgängern sollte daher schon früh vermittelt werden, was in der Region möglich ist. Dazu müssen wir den Kontakt zwischen Betrieben und Schulen stärken. Bei Studienwünschen ist das schon schwieriger. Ich würde bei den Gymnasien in Marienberg und Olbernhau anfragen, ob ich mit Abiturienten ins Gespräch kommen kann. Schließlich brauchen wir später auch Ärzte, Lehrer und Ingenieure.

Welche konkreten Anreize wollen Sie dabei setzen?

Es ist eine Frage der Attraktivität. Wir haben ja Sporthallen, Spielplätze und Bäder, die wir erhalten sollten. Dabei ist wichtig: Die Leute leben in erster Linie in einem Ortsteil. Das ist ihre Hauptidentifikation. Ehrenamtliche nehmen vieles auf eigene Kosten in die Hand, wie etwa in Wernsdorf, wo sich ein Verein um die Mehrzweckhalle kümmert. Das ist nur ein Beispiel. Aber diese Leute müssen wir unterstützen, damit keiner das Gefühl hat, er würde auf das Abstellgleis geschoben.

Sprechen Sie von finanzieller Unterstützung?

Ich bin vorsichtig bei solchen Aussagen. Allerdings bin ich auch keiner, der sagt: Dafür wollen wir kein Geld ausgeben.

Sie sind aber auch keiner, der sagt: Dafür geben wir Geld aus.

Ich renne nicht mit einem offenen Portemonnaie herum, will aber das Mögliche ausloten und realisieren.

Womit beschäftigen Sie sich eigentlich in Ihrer Freizeit?

Gartenarbeit, Natur, Wandern. Außerdem lese ich viel, zum Beispiel über das Zukunftsthema autonomes Fahren. Vor einem halben Jahr durfte ich schon mal in so einem Bus sitzen. Was ich mir wünschen würde: Ein autonomer Kleinbus für Pockau-Lengefeld, als Pilotprojekt. Warum soll so etwas nur in Großstädten möglich sein?