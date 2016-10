Ingolf Wappler zum Bürgermeister von Pockau-Lengefeld gewählt

erschienen am 30.10.2016



Pockau-Lengefeld. Ingolf Wappler ist neuer Bürgermeister der Stadt Pockau-Lengefeld. Mit 95,3 Prozent der Stimmen fiel das Ergebnis der Bürgermeisterwahl am Sonntag klar aus. Wappler war der einzige Bewerber.

Insgesamt 2434 der 6491 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme in einem der zehn Wahllokale oder per Briefwahl ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 37,50 Prozent. "Vom Ergebnis bin ich überrascht und freue mich natürlich sehr darüber. Diese große Zustimmung ist für mich Ansporn für die nächsten sieben Jahre", so Ingolf Wappler unmittelbar nach Verkündung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses. (faso)