Interesse der Unternehmen an Zusammenarbeit so groÃŸ wie nie

Interesse der Unternehmen an Zusammenarbeit so groß wie nie

Kooperation statt Konkurrenz - zum 11. Mal haben sich gestern Mittelständler anderen Firmen vorgestellt. Ihre Suche nach Partnern ist offensichtlich erfolgreich. Doch nicht jeder konnte teilnehmen.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 13.10.2016



Zschopau. Wo normalerweise Volleyballer spielen, haben sich gestern 115 mittelständische Unternehmen präsentiert. Zum elften Mal fand die Kooperationsbörse für Zulieferer statt, zum zweiten Mal in der Zschopauer Dreifeldhalle. Drehteilhersteller, Blechbearbeiter und Maschinenbauer stellten dort Seite an Seite aus.

In diesem Jahr sei das Interesse so groß gewesen, dass sogar Ausstellern abgesagt werden musste, sagt Matthias Lißke. Er ist Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, die die Börse mit dem Regionalmanagement Erzgebirge und der Industrie- und Handelskammer organisiert hat. "Die Stände werden jedes Jahr professioneller", so Lißke. Und es gebe kaum noch Konkurrenz zwischen den Betrieben, es werde zunehmend zusammengearbeitet. Die Wirtschaftskraft im Erzgebirge liege bei den mittelständischen Unternehmen, fasst Lißke zusammen. Die inhabergeführten Familienunternehmen bleiben in der Region. Sie müssten sich noch besser vernetzen. Die Börse liefert eine Plattform dafür. Auch in diesem Jahr kamen wieder etwa 500 Fachbesucher aus ganz Sachsen sowie Ostthüringen, schätzt Jan Kammerl von der Wirtschaftsförderung.

Vor der Halle stand ein Bus des Projektes "Arbeit schafft Zukunft". Dort konnten sich Betriebe informieren, wie sie Migranten in ihr Unternehmen aufnehmen können. Zehn bis 20 Gespräche wurden dort geführt. Die zwölfte Messe soll 2017 in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz stattfinden.