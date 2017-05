Jäger verladen Kampffahrzeuge für Nato-Militärübung in Estland

Marienberger Soldaten haben gestern Panzer und Ausrüstung per Bahn - mit einiger Verspätung - auf Reisen geschickt. Für die Erzgebirger war es nicht die erste Verladung, aber dafür eine besondere.

Von Patrick Herrl

erschienen am 03.05.2017



Marienberg. Zentimetergenau steuert Sebastian Poitschke seinen 35 Tonnen schweren und 600 PS starken Koloss Meter für Meter im Schritttempo vorwärts. Der 26-Jährige ist Oberstabsgefreiter bei der Bundeswehr und lenkt einen der zwölf Schützenpanzer Marder, die gestern Mittag am Verladebahnhof an der Annaberger Straße in Marienberg mit dem Zug in Richtung Baltikum verschickt wurden. In exakt einer Woche folgen ihnen rund 100 Soldaten der dritten Kompanie des Panzergrenadierbataillons 371 nach Estland, wo sie sich an einer Nato-Übung beteiligen.

Gestern gegen 13 Uhr wurde es laut in der Marienberger Innenstadt. Einige der zwölf Schützenpanzer rollten unter dem Knattern der 21-Liter-Hubraum-Maschinen auf das Gelände in der Nähe des Edeka-Markts. Von dort aus ging es im Schneckentempo auf die Waggons. Soldaten wiesen die Panzerfahrer behutsam nach vorn. Ein Kampffahrzeug nach dem anderen. Die Stahlketten, mit denen die Panzer fixiert werden, klirrten. Einige Schaulustige fotografierten das Spektakel mit dem Handy. Am Nebengleis hievte ein Kran die fünf Container mit Ausrüstung auf einen weiteren Zug.

Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollierten im Anschluss von beiden Seiten penibel mit dem Zollstock, dass die tonnenschweren Militärfahrzeuge exakt auf den Waggons positioniert sind. "Die Differenz darf höchstens 2,5 Zentimeter betragen, erklärte Matthias Kaufmann. Der Einsatzleiter und sein Kollege sind speziell geschult auf Militärverladungen. Etwa achtmal pro Jahr müssen die beiden Spezialisten ausrücken.

Gegen 14.15 Uhr fuhren die Züge ab. Einer von ihnen: 216 Meter lang und mit 890 Tonnen Last beladen. "Ich bin zufrieden. Wir sind zügig vorangekommen, nur leider mit dreieinhalb Stunden Verspätung", sagte Verladeoffizier Hauptmann Matthias Salzmann. Eigentlich war die Abfahrt am Verladebahnhof bereits am Vormittag geplant. Deshalb waren Panzer und Laster schon vor 10 Uhr von der Erzgebirgskaserne unterwegs Richtung Annaberger Straße. "Die Lok der Bahn war ausgefallen. Deshalb musste eine andere angefordert werden", erklärte Presseoffizier Oberleutnant Sebastian Grünberg. Die Verzögerung stelle aber kein Problem dar, ergänzte Kommandeur Thorsten Gensler.

Die Züge mit der Bundeswehrausrüstung treffen pünktlich für den weiteren Transport in Rostock ein. Genauso wie die zusätzlichen mehr als ein Dutzend Militärfahrzeuge, die gestern parallel über die Straße an die Ostsee fuhren. Dort erfolgt die Verladung des kompletten Materials auf eine Fähre, die morgen nach Muuga - dem größten Handelshafen Estlands - absetzt. Die Marienberger Einsatzkräfte treten wiederum eine Woche später die Reise in das nördlichste Land des Baltikums per Flugzeug an. Dort beteiligen sie sich vom 10. bis 24. Mai an einer Verteidigungsübung der Esten.

Zwar verschicken die Marienberger Soldaten für Truppenübungen in regelmäßigen Abständen Panzer und Ausrüstung mit der Bahn. Dennoch ist die gestrige Verladung eine besondere. In nur wenigen Wochen dürfen die Jäger in deutlich größerem Rahmen die Züge beladen - für den Auslandseinsatz, ebenfalls im Baltikum. Ab August unterstützen sie für rund sieben Monate die Nato in Litauen. Der Verabschiedungs-Appell für die Soldaten ist für den 21. Juni auf dem Marienberger Markt geplant.