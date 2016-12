Jeder fünfte Rentner im Erzgebirge verdient sich was dazu

Arbeit trotz Rente ist für immer mehr Senioren im Erzgebirgskreis ein Thema. Rund 3300 Menschen sind auch nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze geringfügig beschäftigt. Vor 15 Jahren waren es gerade einmal halb so viele. Gründe für den Anstieg gibt es viele.

Von Patrick herrl

Annaberg-Buchholz. Geschafft. Nach 45 Arbeitsjahren bekommt Carla Weber* ihre wohlverdiente Rente. Den Ruhestand genießen, kann und will die 65-jährige Erzgebirgerin aber dennoch nicht. Sie geht trotz Erreichen des regulären Rentenalters weiterhin ihrem Beruf als Büroangestellte nach. Mit dieser Situation ist sie bei Weitem nicht allein. Denn immer mehr Menschen im Erzgebirgskreis arbeiten geringfügig weiter - trotz Rente.

Nach aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit in Annaberg-Buchholz sind rund 3300 Menschen registriert, die auch nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Das entspricht fast 19 Prozent aller geringfügig Entlohnten im Kreis. Zum Vergleich: 2010 waren es fast 1000 Senioren weniger. Vor 15Jahren gab es gerade einmal halb so viele berufstätige Rentner wie heute. Aktuell verdient sich damit jeder fünfte Erzgebirger über 65 Jahre etwas dazu, sagt Arbeitsagenturchef Siegfried Bäumler.

In den vergangenen fünf Jahren waren Frauen besonders stark von der Entwicklung betroffen, ergänzt der Agenturleiter. Das liege auch daran, dass Frauen innerhalb ihrer regulären Arbeitsjahre weniger verdienen. Carla Weber beispielsweise muss mit einer Rente von knapp über 800 Euro auskommen. Allein wäre das zu wenig. Nur mit Hilfe von Rücklagen und der höheren gesetzlichen Altersvorsorge ihres Mannes kommt das verheiratete Paar gut über die Runden.

Dass die Frau aus Schwarzenberg anonym bleiben will, ist nicht verwunderlich. Kaum einer der Betroffenen traut sich, über seine niedrige Rente zu sprechen. Viele haben Angst, Nachbarn und Freunde könnten davon erfahren. Das bestätigt auch Simone Heinrich, Pressesprecherin der Arbeitsagentur: "Es ist ein schwieriges und sensibles Thema - gerade bei uns in der Erz- gebirgsregion." Heinrichs Chef wünscht sich daher, dass sich das Lohnniveau deutlich steigert. "Es ist bei uns seit Jahrzehnten bundesweit mit am schlechtesten", sagt Bäumler.

Trotzdem sind die daraus resultierenden, niedrigen Renten nur ein Grund, warum immer mehr Senioren weiterhin auf Arbeit gehen. Carla Weber beispielsweise schätzt die Abwechslung, hält sich so fit im Kopf. Auch ihr Chef in Annaberg-Buchholz ist froh darüber, dass sie noch ein- bis zweimal pro Woche im Büro aufschlägt. "Ihr angeeignetes Wissen ist unverzichtbar. Es dauert lange, bis neues Personal so eingearbeitet ist." Auch Bäumlers Erfahrungen zeigen, dass viele Betriebe versuchen, die älteren Angestellten zu halten. "Aufgrund des Fachkräftemangels fällt es schwer, manche Stellen zu besetzen. Die Arbeitgeber müssen mehr bezahlen. Es ist ein behutsames Umdenken notwendig", fordert der Agenturchef.

Er geht nicht davon aus, dass es in den nächsten Jahren einen Rückgang der Rentner geben wird, die sich ihre Altersvorsorge aufbessern. "Prognosen sind schwierig. Aber: Schon heute ist jeder zweite Einwohner im Erzgebirgskreis und fast jeder vierte Beschäftigte älter als 55."

* Name wurde geändert. Person ist der Redaktion bekannt.