Kletterer stürzt an der Teufelsmauer in die Tiefe

erschienen am 10.06.2017



Pobershau. Ein Kletterer ist am Samstagvormittag im Schwarzwassertal bei Pobershau etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er war an der Teufelsmauer unterwegs. Feuerwehr und Notarzt eilten zur Unglücksstelle mitten im Wald. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Besatzung wurde von der Feuerwehr zur Einsatzstelle gebracht.

Die Rettung gestaltete sich schwierig. Die Pobershauer Kameraden spannten ein Seil über die Pockau und beförderten den schwer verletzten Kletterer mit einer Schleifkorbtrage über den Fluss. Der Kletterer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. (bemä)