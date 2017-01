Klinik will im Jahr mindestens 400.000 Euro einsparen

Der technische Fortschritt macht's möglich: Im zurückliegenden Jahr sind im Zschopauer und Olbernhauer Krankenhaus Energiefresser durch moderne Anlagen ersetzt worden. Das ging nicht ganz ohne Risiko.

Von Mike Baldauf

erschienen am 26.01.2017



Zschopau/Olbernhau. Die technischen Systeme in einem Krankenhaus gleichen einem Organismus, der unter allen Umständen am Leben zu erhalten ist. Ein Stromausfall oder eine defekte Klimaanlage könnten im OP- oder im Intensivtherapiebereich fatale Folgen haben. Damit das nie passiert, lassen Manuel Arnold und sein Kollege die Gebäudetechnik nicht aus den Augen. "Unser Büro ist unsere Zentrale. Dort steht der Leittechnik-Computer, mit dem wir die Prozesse überwachen", sagt der Elektrotechniker-Meister.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es noch einiges mehr zu beachten. Alte Anlagen mit hohem Energieverbrauch sind ersetzt worden. Im Keller arbeitet heute ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das aus Gas neben Wärme elektrischen Strom gewinnt. Das Aggregat gilt als Herzstück eines umfassenden Energiesparkonzeptes, das die Klinikleitung mit ihren Partnern in zwei Jahren umgesetzt hat.

Ähnlich wie ein Industriebetrieb zählt das Krankenhaus zu den Großverbrauchern an Energie. Allein für das Zschopauer Haus hat das Klinikum Mittleres Erzgebirge bislang Jahr für Jahr eine knappe Million Euro für Gas und Strom ausgegeben. Das soll sich ändern. Geschäftsführer Knut Hinkel spricht von 400.000 Euro Ersparnis im Jahr. "Wahrscheinlich wird es sogar noch mehr."

Das Klinikum bekommt den finanziellen Effekt allerdings nicht sofort zu spüren. Zunächst werden mit dem Ersparten die von Siemens bereitgestellten Anlagen refinanziert. Trotzdem soll sich das Energiesparkonzept über einen längeren Zeitraum auch für das Klinikum bezahlt machen. Die Refinanzierung erfolgt über zehn Jahre. "In den zehn Jahren danach ergibt sich für uns eine Gesamtersparnis von rund drei Millionen Euro", rechnet Knut Hinkel vor. Nicht zuletzt kommen die Aufwendungen der Umwelt zu Gute. Hinkel: "Indem wir weniger Gas und Strom verbrauchen, mindern wir den anhand der Emission von Kohlekraftwerken errechneten Kohlendioxid-Ausstoß im Jahr um 260.000 Kilogramm."

Nachdem die alte Haustechnik vor knapp 25 Jahren konzipiert und seit rund 20 Jahren in Betrieb ist, hätte in nächster Zeit zwar ohnehin ein Austausch stattfinden müssen. Ein Energiesparprojekt in dieser Dimension lässt sich in einem Krankenhaus allerdings nicht mal so nebenbei durchziehen. "Man muss das schon wollen und etwas Mut aufbringen. Wir haben in ein laufendes System eingegriffen, das geht nicht ohne Risiko", gibt Hinkel zu.

Dem einjährigen Umbau gingen über einen Zeitraum von einem halben Jahr ungezählte Beratungen und Analysen voraus. Weitere sechs Monate dauerte es, die notwendigen Systeme zu beschaffen. Neben dem BHKW galt es, Heizkessel, Dampferzeuger, Anlagen zur Kälteerzeugung und LED-Leuchtmittel zu besorgen.

Auch im Olbernhauer Krankenhaus sollen künftig Gas- und Stromkosten in Höhe von 110.000 Euro eingespart werden. Beflügelt von den Erfahrungen in Zschopau, wurden Ende vergangenen Jahres mehrere Vorhaben umgesetzt. Neben einem Blockheizkraftwerk und LED-Beleuchtungstechnik hat das Klinikum in eine energieeffiziente Bandspülanlage für die Küche sowie in Waschmaschinen und Sterilisatoren für die Zentralsterilisation investiert.