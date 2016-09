Kommunalaufsicht zeigt BÃ¼rgermeister Grenzen auf

Kommunalaufsicht zeigt Bürgermeister Grenzen auf

Der Ortschef von Heidersdorf hat Aufträge an seine eigene Firma erteilt - ohne Beschlüsse, ohne Ausschreibungen. Er wurde mehrfach belehrt, sieht sich jedoch im Recht.

Von Christoph Pengel

erschienen am 17.09.2016



Heidersdorf. Die Kommunalaufsicht hat sich erstmals zu den fragwürdigen Vorgängen in Heidersdorf positioniert: Bürgermeister Andreas Börner (PBI) hatte Aufträge an seine eigene Firma Utra vergeben - und zwar ohne Ratsbeschlüsse, ohne Ausschreibungen und ohne Haushalt. Ob und welche Konsequenzen folgen, ist noch offen. Aber die Aufsicht findet bereits deutliche Worte.

Börner hatte argumentiert, dass es sich um "Havarien" handelte. Für "Verwaltungsbrimborium" sei keine Zeit gewesen. Die Kommunalaufsicht sieht das anders: "Ein Bürgermeister, der diese Seite seines Amtes ignoriert, verfehlt eine seiner wesentlichen Kernpflichten. Er gibt zudem ein äußerst negatives Beispiel mangelnder Rechtstreue, das das Vertrauen der Bürger in eine rechtsstaatliche Verwaltung erschüttern und sie ermuntern kann, auch die eigenen Interessen nach ihren Vorstellungen zu verfolgen."

Zu den "Havarien", von denen Börner spricht, gehörten zum Beispiel Bauarbeiten in der Kita. Dort ließ er unter anderem eine alte Tür ausbauen und durch eine neue mit Fingerklemmschutz ersetzen (rund 400 Euro). Damit sei ein Sicherheitsrisiko beseitigt worden.

Die Kreisaufsicht räumt ein, dass es Fälle gibt, die keinen Aufschub dulden. "Sicher ist in einer Kita erhöhte Sorgfalt geboten." Unabhängig davon hätten jedoch Vergleichsangebote eingeholt werden müssen. Hinzu kommt, dass Börner als Firmenbesitzer befangen war und damit bei "Abschluss eines Vertrages zwischen ihm und der Gemeinde nicht vertretungsbefugt". Ähnliches trifft auf die Räte zu, die als Unternehmer an einigen Arbeiten beteiligt waren und sich bei einem Beschluss hätten enthalten müssen.

Aufgefallen war diese Praxis im Seiffener Rathaus, wo Rechnungen der Verwaltungsgemeinschaft mit Deutschneudorf und Heidersdorf geprüft werden. Seiffens Bürgermeister Martin Wittig (CDU) wollte einen Teil der Rechnungen zunächst nicht akzeptieren. Börner schickte daraufhin Mahnungen an die eigene Gemeinde. Nach seinen Worten sind die Forderungen nun beglichen worden. Wittig wollte gestern nichts mehr dazu sagen. Ende September sollen die Bürgermeister beider Orte vom Landratsamt gehört werden. Der Beschluss für die Kita wurde in der August-Sitzung nachgeholt. Auch der Haushalt wurde an diesem Abend verabschiedet.

Börner hält an seinem Standpunkt fest. Er sagt: "Wir wollen aus der Gemeinde einen Wirtschaftsbetrieb machen." Was er damit meint, verdeutlichen Beschlüsse, die gefasst wurden, nachdem Börner sein Amt 2015 übernommen hatte: So erhöhte der Rat im November die Grenze für Auftragsvergaben. Mussten Aufträge bis dato ab einer Summe von 2000 Euro ausgeschrieben werden, sind es nun 5000 Euro. Im selben Monat wurde der Austritt aus dem kommunalen Arbeitgeberverband beschlossen. Für die Erzieherinnen der gemeindeeigenen Kita heißt das: Tariferhöhungen, die die Gewerkschaft Verdi ab 2017 mit dem Arbeitgeberverband aushandelt, gelten für sie nicht mehr. Die Räte sprachen sich einstimmig dafür aus. Fünf der sechs gewählten Vertreter sind Unternehmer.