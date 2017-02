Koreanerin entdeckt Liebe zu Holzkunst

Um sich ihren Berufswunsch zu erfüllen, ist eine junge Frau aus den alten Bundesländern in den Osten gezogen.

Von Dirk Trautmann

erschienen am 06.02.2017



Zschopau/Seiffen. Vielleicht schlüpft sie einmal in die Rolle einer Botschafterin für erzgebirgische Volkskunst. Das jedenfalls könnte sich die gebürtige Südkoreanerin Hyesung Kwak gut vorstellen, nachdem sie erfolgreich ihre Lehre als Holzspielzeugmacherin in Seiffen abgeschlossen hat. Am Samstag zeigte sie beim Tag der offenen Tür im Zschopauer Berufsschulzentrum, was sie in diesem Beruf alles beherrschen muss. Zu ihrer Ausbildung gehört neben dem Drechseln und dem Schnitzen auch das Malen.

Gerade Letzteres dürfte der 31-Jährigen nicht schwerfallen. "In Korea habe ich ein Kunststudium abgeschlossen. Ich liebe die traditionelle koreanische Malerei, und hier bewege ich mich auch auf einem Gebiet mit Tradition", sagte Hyesung Kwak. Der Weg zu ihrer Ausbildung war ungewöhnlich: Bei ihrem deutschen Ehemann Daniel Hey lernte sie die erzgebirgische Volkskunst kennen. "Meine Schwiegermutter sammelt seit vielen Jahren die Kunst aus dem Erzgebirge. Ich habe mich darin verliebt und wollte den entsprechenden Beruf erlernen", erzählte die junge Frau. Weil in den alten Bundesländern, wo sie mit ihrem Mann lebte, keine Holzspielzeugmacher ausgebildet werden, stand ein Umzug nach Rodewisch ins Haus. "Dort fand ich in der Firma Kuhnert einen Ausbildungsbetrieb. Ich habe aber auch eine kleine Wohnung in Seiffen, um nahe an meiner Berufsschule zu sein." Ganz leicht sei es für sie nicht gewesen, Zugang zum Werkstoff Holz zu finden. Mittlerweile ist sie im zweiten Ausbildungsjahr und hat sich Schritt für Schritt mit dem Holz und dessen Bearbeitung angefreundet. Schnitzen und Drechseln mag sie besonders, berichtet Hyesung Kwak. Als krönenden Abschluss ihrer Ausbildung muss sie ein Gesellenstück selbst entwerfen, indem sich sämtliche Fertigungsprozesse widerspiegeln. "Ich weiß noch nicht, was es sein wird. Mir wird aber etwas einfallen", zeigte sich Hyesung Kwak zuversichtlich.

Am Samstag waren laut Veranstalter 200 Besucher zum Tag der offenen Tür ins Berufsschulzentrum gekommen.