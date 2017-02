Künstler stellen erstmals gemeinsam aus

Unter dem Titel "Meine Art, Kunst zu zeigen" ist seit gestern ein Querschnitt der künstlerischen Arbeiten von Ulrich Berthold (r.) aus Gersdorf und Aribert Hönemann aus Hohenstein-Ernstthal in der Galerie der Stadtwerke in Olbernhau zu sehen. Mehr als 50 großformatige grafische Arbeiten und dazu 15 Skulpturen stellen die beiden Künstler zur Schau. "Wir sind beide seit vielen Jahren Mitglieder des Kunst- und Kulturvereins Gersdorf ,Die Mühle' und haben die Möglichkeit genutzt, erstmals eine gemeinsame Ausstellung zu gestalten", so Hönemann. Stillleben, Porträts, Experimentelles, Interieurs und Landschafterlebnisbilder machen den Großteil der Arbeiten aus. Bis 28. April ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr zu sehen. (faso)