Landratsamt blockiert Straßenbau in Heidersdorf

Wegen Mängeln im Haushaltsplan musste die Gemeinde in diesem Jahr auf die Sanierung von zwei Straßen verzichten. Aber das sind nicht die einzigen Probleme.

Von christoph Pengel

erschienen am 10.11.2016



Heidersdorf. Schlaglöcher, fehlende Decke, veraltete Platten: Der Seiffener Weg in Heidersdorf bringt Autofahrer an Grenzen, zum Teil ist er gesperrt. In diesem Jahr, so der Plan der Gemeinde, sollte ein rund 100 Meter langer Abschnitt am Berg saniert werden. Doch daraus wurde nichts. Das Landratsamt stoppte das Vorhaben, ehe Bagger vorfahren konnten - wegen Mängeln im Haushaltsplan. Laut Behörde waren die Kosten nicht exakt veranschlagt worden. Aus diesen Gründen scheiterte auch die geplante Erneuerung der Dorfstraße 89 bis 92.

"Wir wurden gebremst und konnten deshalb wenig umsetzen", sagte Bürgermeister Andreas Börner (PBI) in der jüngsten Ratssitzung. Der Haushalt war von der Gemeinde erst im August verabschiedet und relativ spät vom Landratsamt genehmigt worden. Die Verzögerung rührte daher, dass die Behörde angekündigt hatte, den Haushalt in diesem Jahr nur dann abzusegnen, wenn die Eröffnungsbilanz vorliegt. Mit diesem Zahlenwerk gehen Kommunen von der kameralistischen Buchführung über zur Doppik (doppelte Buchhaltung in Konten). Ab diesem Zeitpunkt werden nicht nur Einnahmen und Ausgaben, sondern alle Vermögenswerte erfasst. Wegen Software-Problemen der zuständigen Firmen ließ die Eröffnungsbilanz jedoch auf sich warten.

Die Arbeiten im Seiffener Weg waren laut Börner mit rund 69.000 Euro beziffert, die Maßnahme in der Oberen Dorfstraße mit rund 45.000 Euro. Allerdings: Schreitet das Jahr voran, steigen die Preise für Bauleistungen. Normalerweise hätte das Landratsamt die Kommune aufgefordert, den Plan zu überarbeiten. Doch weil der Heidersdorfer Haushalt endlich fertig werden sollte, entschied sich die Behörde zur Sperrung der Auszahlungen.

Danach hegte Börner kurz die Hoffnung, zumindest die Sanierung der Dorfstraße noch in diesem Jahr zu schaffen. Er wollte das Landratsamt umstimmen, indem er auf mögliche Einsparungen hinweist. Doch selbst wenn die Kommune einen überzeugenden Plan vorgelegt hätte: Mittlerweile hat der Wintereinbruch einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Die Idee haben wir jetzt begraben", sagte Börner, der zudem weitere Probleme sieht.

Zum Beispiel die Eröffnungsbilanz. Die wollte er zunächst anfechten, weil der Wert einiger Objekte seines Erachtens zu hoch eingeschätzt wurde. So ist die marode Zechenweg-Brücke mit 92.000 Euro beziffert. "Eigentlich ist sie Schrott. Das ist Schönfärberei und realitätsfremd." Börner befürchtet Buchwertverluste. "Aber hätte ich die Eröffnungsbilanz nicht akzeptiert, wäre alles zum Erliegen gekommen."

Die Abschreibungen gehören zu den Problemen, für die noch keine Lösung gefunden ist. Börner spricht von 358.000 Euro. "Das können wir niemals erwirtschaften." Weil es anderen Kommunen ähnlich geht, hat das Landratsamt zwar festgelegt, dass die Abschreibungen 2017 noch nicht zu Buche schlagen. Zugleich wurde der Gemeinde aber nahegelegt, Sparmaßnamen einzuleiten, um sich finanzielle Spielräume zu verschaffen. Für Börner kommt das jedoch nicht infrage, und die Kommune kann nicht dazu gezwungen werden. Laut Landratsamt ist der Haushalt "nicht ausgeglichen, aber noch gesetzmäßig."

Derzeit arbeitet die Verwaltungsgemeinschaft Seiffen, Deutschneudorf und Heidersdorf an Doppelhaushalten für 2017/2018. Bis Ende des Jahres, spätestens Januar, sollen die Zahlenwerke stehen. Auch der Seiffener Weg und die Dorfstraße sollen aufgenommen werden.