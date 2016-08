Las Vegas, Machu Picchu, Seiffen: Ein Nussknacker erobert die Welt

Zwei Erzgebirger reisen seit Anfang Juni um den Globus. Im Gep├Ąck: Ein winziger Botschafter f├╝r die Heimat. Das f├╝hrt zu interessanten Kontakten.

Von Christoph Pengel

erschienen am 23.08.2016



Seiffen. Drei Dinge haben Ronny Hoyer und Peggy Buschbeck auf ihrer Weltreise gelernt: Erstens, so schreiben sie per Facebook-Nachricht, sind die Deutschen im Ausland beliebt. Zweitens waren viele Menschen, die sie trafen, schon einmal in der Bundesrepublik oder wollen irgendwann dorthin reisen. Und drittens sind Nussknacker in der Welt relativ bekannt; ihre Heimat aber - das Erzgebirge - eher nicht.

Das k├Ânnte sich bald ├Ąndern, zumindest ein wenig. Ronny Hoyer ist Restaurantfachmann und kommt aus Seiffen, Peggy Buschbeck stammt aus Deutschkatharinenberg und arbeitet als Erzieherin in M├╝nchen. Die beiden sind befreundet, 33 Jahre alt, sie kennen sich seit der sechsten Klasse. Derzeit sind sie in Samoa unterwegs. Es ist eine der vielen Stationen, die die Erzgebirger seit Anfang Juni bereisen: Portugal, Peru, Equador und die USA haben sie schon gesehen. Auf ihrer Liste stehen noch Fiji, Australien und Neuseeland.

Immer mit dabei: Ein Mini-Nussknacker aus der Seiffener Holzkunstwerkstatt Volker F├╝chtner. Auf einer Facebook-Seite ist er in der peruanischen Ruinenstadt Machu Picchu zu sehen, auf einem Spieltisch in Las Vegas oder in der Hand eines Schamanen im Amazonas-Dschungel. "Da wir sieben Monate unterwegs sind, wollte ich etwas Kleines aus der Heimat mitnehmen", erz├Ąhlt Ronny Hoyer. Deshalb bat er seinen Freund Markus F├╝chtner, ob er einen Nussknacker in kleinerer Version herstellen k├Ânnte. F├╝chtner, ein gelernter Holzspielzeugmacher, meinte zun├Ąchst, das sei schwierig. In der Regel sind die Exemplare, die den Familienbetrieb verlassen, mehr als 30 Zentimeter hoch - und damit zu sperrig f├╝r die Weltreisetasche. Doch bei der Abreise ├╝berraschte er seinen Freund mit der 15-Zentimeter-Ausgabe eines Nussknackers. Ein winziger Botschafter f├╝r das Erzgebirge.

"Ich hab mich nat├╝rlich wahnsinnig gefreut", sagt Ronny Hoyer. Sofort stellte er Peggy Buschbeck die Figur vor. "Mit dem Hinweis, dass wir jetzt zu dritt unterwegs sind." Bevor sie mit dem Nussknacker auf Achse gingen, versprachen Buschbeck und Hoyer ihren Freunden, Fotos mit dem kleinen Reisebegleiter zu schicken. Um das ganze zu vereinfachen, legten sie eine Facebook-Seite an. Zu finden ist sie unter "Meet the nutcracker".

Der Name beschreibt das Prinzip der Fotos: Nach dem Motto "Triff den Nussknacker" suchen sich Hoyer und Buschbeck Touristen oder Einheimische, die neben dem Nussknacker posieren wollen. "Alle, die wir gefragt haben, waren total begeistert davon", erz├Ąhlen sie. "Der Nussknacker bricht oft das Eis und bringt unz├Ąhlige sch├Âne Unterhaltungen mit sich." Am Roulettetisch in Las Vegas beispielsweise trafen sie eine deutsche Auswanderin, die dort als Croupier arbeitete. Selbstverst├Ąndlich kannte sie die Produkte erzgebirgischer Handwerkskunst - vom Weihnachtsmarkt in Bochum.