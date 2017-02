Lebenshilfewerk investiert Millionen Euro in neue Werkstatt

Moderne Arbeitsbedingungen für rund 120 behinderte Menschen: Der Verein will in Olbernhau kräftig investieren. Damit gibt es auch Hoffnung für den angrenzenden Jagdweg.

Von Georg Müller

erschienen am 03.02.2017



Olbernhau. Der Verein Lebenshilfewerk Mittleres Erzgebirge will in Olbernhau eine neue Werkstatt für rund 120 Menschen mit Behinderung sowie ein kleineres Nachbargebäude mit Platz für bis zu sechs Mehrfachbehinderte bauen. Noch in diesem Jahr soll der Start für das Millionen-Projekt erfolgen.

Ob die Arbeiter tatsächlich in diesem Jahr den Grundstein legen, kann Geschäftsführerin Kathrin Schulze nicht genau sagen. Das hänge auch vom Fördermittelantrag ab. "Wir hätten gern schon längst begonnen. Aber es dauert alles etwas länger." Auf 70 Prozent soll sich der Zuschuss für das mehrere Millionen Euro teure Vorhaben belaufen. Freistaat, Erzgebirgskreis sowie Arbeitsagentur wollen so gemeinsam das Lebenshilfewerk unterstützen.

Das jetzige Gebäude an der Grünthaler Straße genügt schon längst nicht mehr den Anforderungen. So musste sich schon der Bereich Metallverarbeitung ein neues Domizil suchen, denn die Traglast des Hauses lässt das Aufstellen schwerer Maschinen nicht zu. "Eine Sanierung ist nicht umsetzbar", sagte Kathrin Schulze. Zudem wäre sie zu teuer. Daher fiel die Entscheidung, einen Flachbau zu errichten.

Eineinhalb Jahre soll die Bauzeit betragen, erst danach können die Behinderten ihre neuen Arbeitsplätze beziehen. Sie gehen ganz unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Beispielsweise schneiden sie Gewinde, montieren Einzelteile, prüfen Ventile, schneiden Textilien zu, bügeln Wäschestücke und verpacken Produkte. Ein weiteres Standbein stellen kunstgewerbliche Erzeugnisse dar, wie beispielsweise Räuchermänner. An den Standorten in Marienberg und Olbernhau beschäftigt das Lebenshilfewerk derzeit 260 Menschen mit Behinderung.

Voraussetzung für den Neubau ist jedoch, dass der Jagdweg erneuert wird. Er wird benötigt, damit beispielsweise Busse, die die Behinderten zu ihrer Arbeit bringen, das Gebäude erreichen können. Laut Bürgermeister Heinz-Peter Haustein (FDP) weist die Deckschicht deutliche Verschleißerscheinungen in Form von Rissen auf. Zudem bereiten Unebenheiten den Autofahrern Probleme. In den Randbereichen sei die Tragfähigkeit beeinträchtigt, sagte er. Flickungen reichten längst nicht mehr aus.

Haustein will das Problem zügig lösen. Etwa eine halbe Million Euro sind für den Ausbau vorgesehen, bei dem die Tragschichten sowie die Fahrbahn erneuert werden. Möglichst noch in diesem Jahr soll der Baustart erfolgen. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates sprachen sich dafür aus, dass ein Büro aus Oederan den Zuschlag für die Planung erhält. Es hatte der Stadt ein Angebot in Höhe von rund 45.000 Euro vorgelegt.

Auch die Post könnte profitieren. Sie plant ein neues Verteilzentrum an der Grünthaler Straße 220, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Jagdweg. Im Gegenzug würde der Zustellstützpunkt an der Albertstraße geschlossen. Die zwölf Mitarbeiter ziehen mit um. Das neue Verteilzentrum soll für den wachsenden Online-Handel und steigende Sendungsmengen gerüstet sein, hatte eine Post-Sprecherin mitgeteilt. Außerdem befindet sich die Volkshochschule am Jagdweg. Nicht weit entfernt stellt das Unternehmen AZ Intec Armaturen, Leitungen sowie Wärmetauscher her. (mit pc)