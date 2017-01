Luftwaffe im Tiefflug über dem Erzgebirge

Helle Aufregung hat am Donnerstagmittag in der Region geherrscht. Ein großes Militärflugzeug flog ganz nah über Häusern hinweg. Bewohner rätseln, warum.

Von Patrick Herrl

erschienen am 27.01.2017



Marienberg. Es ist Donnerstag, 13.40 Uhr in Olbernhau. Holger Schmidt steht in seinem Garten am Steinbruchweg. Er schippt gerade Schnee, als ihn ein unbeschreiblich lautes Geräusch zusammenzucken lässt. Ein Militärflugzeug ist direkt über ihn hinweg geflogen. "Sehr tief, zum Greifen nah, vielleicht in geschätzten 90 Metern Höhe. Echt spektakulär", beschreibt Holger Schmidt den Moment, als ihm kurz der Atem stockt. Und so ging es vielen Erzgebirgern.

Zahlreiche Bewohner meldeten ebenfalls einen riesigen Lärm, laute Propeller und eine tieffliegende Maschine der Bundeswehr. Etwa gegen 13.30 Uhr wurde sie über Marienberg gesichtet, 15.15 Uhr schoss sie über Annaberg-Buchholz hinweg. Die erschrockenen Erzgebirger berichten, dass das Flugzeug zunächst eine Schleife über der Kreisstadt zog und anschließend vorbei an der Sankt-Annen-Kirche sowie dem Pöhlberg Richtung Osten weiterflog. Und sofort machten Spekulationen die Runde, was die Luftwaffe im Tiefflug über der Region zu suchen hat.

Hauptfeldwebel Agathe Kulla vom Luftfahrtamt der Bundeswehr sagt: "Die Auswertung der Radardaten bestätigt ein Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ C-160 Transall, welches im Bereich über Annaberg geflogen ist." Es handelte sich um eine Maschine des Lufttransportgeschwaders aus Hohn. Die aus der Bevölkerung geschätzte Höhe kann die Pressesprecherin jedoch widerlegen. Die Piloten seien zwischen 1249 und 700 Fuß - sprich 381 und 213 Metern Höhe - geflogen. "Es handelte sich dabei um eine Routine-Tiefflugübung die unter Einhaltung der flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt wurde", ergänzt Agathe Kulla. Die dafür notwendige Genehmigung habe ebenfalls vorgelegen. "Militärischer Tiefflugbetrieb erfolgt im Rahmen der freien Streckenplanung durch die fliegenden Verbände und ist in ganz Deutschland zulässig." Um die Piloten bei unterschiedlichsten Bedingungen zu schulen und in Übung zu halten, werden immer verschiedene Regionen gewählt.

Holger Schmidt jedenfalls kann sich noch genau erinnern, wann er das letzte Mal eine Militärmaschine tief über Olbernhau gesehen hat. Denn das ist noch gar nicht lange her. "Vergangenes Jahr am 9. November zu einer ähnlichen Uhrzeit." Das sei laut Luftfahrtamt der Bundeswehr aber eher Zufall. "Die Tiefflugausbildung wird im Rahmen des täglichen Routineflugbetriebs durchgeführt", erklärt Agathe Kulla. Eine Vorhersage, wann und wo die Maschinen aufkreuzen, sei daher nicht möglich.