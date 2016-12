Marienberg: Auto durchbricht Zaun und prallt gegen Baum - Fahrerin tot

erschienen am 20.12.2016



Marienberg. Eine Frau ist bei einem Autounfall in Marienberg ums Leben gekommen. Die 43-Jährige verlor nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag auf der Johannisstraße in Richtung Olbernhau die Kontrolle über ihren Opel. Nach einer Kurve kam das Auto von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Baum. Die Autofahrerin starb noch am Unfallort.

Der Sachschaden beläuft sich auf gut 8000 Euro. Am Unfallort im Einsatz war auch die örtliche Feuerwehr. (dpa/fp)