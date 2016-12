Marienberg: Seniorin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

erschienen am 30.12.2016



Seit Donnerstagabend sucht die Polizei in und um Marienberg nach der vermissten Eva-Maria Richter. Die 69-Jährige verließ am Donnerstagmittag mit einem Rollator eine Betreuungseinrichtung an der Hanischallee. Bis Freitagfrüh suchten mehrere Beamte, ein Fährtenhund der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber nach der Vermissten. Bislang wurde sie nicht gefunden. Die Suchmaßnahmen dauern an. Eva-Maria Richter ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat grau-weiße, mittellange Haare. Bekleidet ist die Frau mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose. Da sie schlecht zu Fuß ist, könnte sie weiter einen Rollator bei sich haben. Nicht auszuschließen ist, dass sich die 69-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise erbittet die Polizei in Marienberg unter Telefon 03735 6060. (fp)