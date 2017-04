Marienberg/Stollberg: 14-Jährige vermisst

erschienen am 19.04.2017



Marienberg/Stollberg. Auf der Suche nach einer 14-Jährigen bittet die Polizei um Hinweise. Seit Dienstagmittag wird Lara R. vermisst. Die Jugendliche wurde an diesem Tag letztmalig in Stollberg gesehen. Lara ist 1,65 Meter groß und schlank. Sie wirkt etwas älter. Sie hat dunkelbraune, lange Haare und braune Augen. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass Lara grau-schwarze Leggings und weiße Sportschuhe tragen und einen schwarz-weißen Stoffbeutel dabei haben soll. Es ist möglich, dass sie sich in Leipzig aufhält. Für Hinweise: Telefon 03735 6060. (fp)