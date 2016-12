Marienberger wappnen sich für steigenden Pflegebedarf

Der letzte Umzug - ins Seniorenheim: Oftmals scheuen sich Betroffene vor diesem Schritt. Das gilt genauso für ihre Angehörigen, die häufig mit der Betreuung überlastet sind. Ein neues, in der Bergstadt einzigartiges Angebot soll helfen.

Von Patrick Herrl

erschienen am 10.12.2016



Marienberg. Offene Lehrstellen und fehlende Fachkräfte auf der einen, Überalterung der Bevölkerung auf der anderen Seite - dem Erzgebirge droht Pflegenotstand. In Marienberg wappnet sich ein Familienunternehmen für den steigenden Bedarf - und geht mit einem alternativen Angebot sogar auf Ängste und Bedürfnisse von Betroffenen ein.

Die Lauckner-Kempf-Pflege eröffnet in der Bergstadt den ersten Standort für Tagespflege. "Viele haben Angst, ins Pflegeheim zu kommen. Die Erzgebirger hängen an ihrem Zuhause, wollen so lange wie möglich dort bleiben", erklärt Claudia Teora Rivière von der Geschäftsführung. Oftmals sind Angehörige jedoch mit Berufsalltag und Betreuung der Senioren überfordert. Genau daran knüpft das Angebot an. Wochentags werden die Pflegebedürftigen zuhause abgeholt. In der Einrichtung wird mit anderen Rentnern gemeinsam gegessen, gekocht, musiziert. Auch Therapie und Sport stehen auf dem Programm. Alles freiwillig - und individuell gestaltet. Am späten Nachmittag geht es für die Betreuten wieder heim.

Diese Form der ambulanten Versorgung nimmt stark zu, sagt Claudia Teora Rivière. Das kann Andreas Haustein, der Geschäftsführer der Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge, bestätigen. "Wir spüren, dass der Bedarf steigt." Das Olbernhauer Unternehmen betreibt seit Längerem zwei Tagespflege-Einrichtungen in der Region - mit je zwölf Plätzen in Zschopau und Olbernhau. Die seien gut ausgelastet. Es gilt zunehmend der Grundsatz "Ambulant vor stationär", ergänzt Haustein.

Die politische Forderung, dass die Pflege zuhause längst der Betreuung im Heim vorgezogen wird, kennt auch Matthias Steindorf. Er ist beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen für die Pflege zuständig. Steindorf geht davon aus, dass bei derzeit etwa 15 Tagespflegeeinrichtungen im Erzgebirgskreis dringend weitere benötigt werden.

Bis die ersten Senioren ihre Tage in der neuen Einrichtungen in Marienberg verbringen, dauert es jedoch noch etwa drei Wochen. Aktuell ist die Eröffnung für den 2. Januar des nächsten Jahres geplant. Bis dahin ist auch der letzte Feinschliff im Haus getätigt. Lediglich die Arbeiten an den Außenanlagen mit Terrasse, einem Teich und kleinen Wegen zum Spazierengehen werden voraussichtlich erst im Frühjahr abgeschlossen.

Die ersten Anmeldungen für die Tagespflege liegen bereits vor, sagt Claudia Teora Rivière. Bis zu 26 Senioren können in dem 900.000 Euro teuren Neubau betreut werden.

Die Tagespflege Lauckner-Kempf am Anton-Günther-Weg in Marienberg öffnet heute von 14 bis 17.30 Uhr die Türen für Besucher. Geplant sind Rundgänge, bei den sich die Gäste ein Bild von der neuen Einrichtung machen können. Leiterin Kristin Tanzmann steht Rede und Antwort.