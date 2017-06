Marode Brücken und Straßen: Gemeinden warten auf Geld

Dringende Bauvorhaben liegen seit Jahren auf Eis: Amtsberg, Pfaffroda, Marienberg und Pockau-Lengefeld brauchen Fördermittel. Dabei ist genügend Geld vorhanden.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 20.06.2017



Marienberg/Zschopau. Zwischen Bauzaun und Brückengeländer hat sich ein Biotop entwickelt. Landwirt Mathias Gläser kann sich darüber nicht freuen: Der Mähdrescher passt kaum an den Begrenzern vorbei, die die Fahrbahn der maroden Brücke in Weißbach auf etwas mehr als drei Meter verengen. Stall und Werkstatt der Agrargenossenschaft liegen auf der einen, Garage und Büro auf der anderen Seite der einzigen Zufahrt. Für die Bauern bedeutet das kilometerlange Umwege über Gelenau. Schon 2016 wollte die Gemeinde sanieren, wartet seitdem aber vergebens auf Fördermittel vom Land - obwohl genügend Geld da ist.

Mitte Mai beschloss der Freistaat zusätzliche 60 Millionen Euro für den ausgeschöpften Fördertopf - Ausdruck der guten Partnerschaft zwischen Land und Kommunen, lobte Finanzminister Georg Unland (CDU) in der Pressemitteilung und mahnte: Städte und Gemeinden seien jetzt aber auch gefordert, die Maßnahmen zügig umzusetzen. Zugleich verschickte das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) eine Liste mit rund 300 förderfähigen Maßnahmen. Mit der Brücke im Amtsberger Ortsteil Weißbach stehen zwölf Vorhaben im Erzgebirgskreis auf dieser Liste, sagt Kreisrat Michael Rudolph (FDP): Marienberg muss im Ortsteil Pobershau dringend eine Stützmauer erneuern; Pockau-Lengefeld wartet auf Zusagen für den Ausbau der Ringstraße und die Erneuerung der Kirchgasse; Geld für die Dörnthaler Ortsdurchfahrt hatte die Gemeinde Pfaffroda Anfang 2016 beantragt.

Auch Amtsberg liegt schon lange in den Startlöchern: Der Eigenanteil für die Brückensanierung -36.000 Euro - ist seit zwei Jahren eingeplant. Seit Herbst 2016, betont Bürgermeister Sylvio Krause (CDU), liegt der Förderantrag beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das ist dem SMWA unterstellt, verwaltet die Fördermittel für Straßen- und Brückenbau. Bald kann gebaut werden, verkündete Krause Mitte Mai dem Gemeinderat. Kurz darauf habe sich ein Lasuv-Mitarbeiter bei ihm gemeldet: Die Behörde habe keinen Plan, "wer wann welche Mittel bekommen soll" und wisse nicht, wie die Liste zustande gekommen sei. Die Konsequenz: Vorerst gibt es keine Förderbescheide. "Wir können die Arbeiten erst ausschreiben, wenn der Bescheid vorliegt", moniert Krause. Zwischen Ministerium und Behörde habe sich offenbar ein Rad festgefahren.

Dazu Kathleen Brühl, Referentin des SMWA: Lasuv und SMWA hätten die Maßnahmen eng abgestimmt, Unstimmigkeiten habe es nicht gegeben. Den vorliegenden Fall könne man nur auf ein Informationsdefizit zurückführen, das aber ausgeräumt worden sei. So sehe es auch das Lasuv, teilt Sprecherin Isabel Siebert auf Nachfrage mit, und habe nichts hinzuzufügen.

Vergangene Woche seien die 60 Millionen Euro ans Lasuv weitergereicht worden, schreibt Brühl, nachdem noch der Haushaltsausschuss des Landtages zugestimmt hat. Sie gehe davon aus, dass das Lasuv die Förderbescheide schnellstmöglich erstellen werde.

Zu spät für dieses Jahr, klagen Kreisrat Rudolph und Bürgermeister Krause. "Die Auftragsbücher der Baufirmen sind voll, Preise für kurzfristige Ausschreibungen stark gestiegen." Von einer guten Zusammenarbeit zwischen den Behörden könne keine Rede sein, schiebt Rudolph nach. Im Namen der Gemeinde Pfaffroda hat er an Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) geschrieben: Einwohner und Unternehmer seien "maßlos enttäuscht über den Stand der Fördermittelfreigabe". Auch Krause will nochmals in Dresden nachhaken. "Zumindest die Aussage, ob Vorhaben förderfähig sind, sollte doch drin sein."

Die Weißbacher wollen die Sanierung endlich hinter sich bringen, sagt Landwirt Gläser: "Jetzt ist's schon übel, aber wenn die Brücke für den Bau gesperrt wird, müssen auch Milchtransporter und Futter-Lkw über Gelenau fahren." Auch zu Fuß werden Anwohner Umwege in Kauf nehmen müssen, um ins Ortszentrum zu gelangen. Doch die Risse zwischen dem Unkraut deuten es an: Lange hält die Brücke der Belastung durch Bus und Erntemaschinen wohl nicht mehr stand.