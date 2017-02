Mauersberg erhält neuen Dorfplatz

Großrückerswaldes Bürgermeister Jörg Stephan spricht über geplante Investitionen und den Zusammenschluss mit Mildenau

Jörg Stephan gehört zu den dienstältesten Bürgermeistern in Sachsen. Im Interview mit Patrick Herrl nennt der Großrückerswalder Rathauschef Aufgaben und Ziele für 2017 in seiner Gemeinde. Ein Projekt liegt ihm dabei besonders am Herzen.

Freie Presse: Herr Stephan, 2017 ist Ihr 27. Jahr als Bürgermeister. Verspüren Sie gar keine Amtsmüdigkeit?

Jörg Stephan: Keine Spur davon. Im Gegenteil. Ich gehe jeden Tag mit Freude auf Arbeit. Das ist ein tolles Team in der Verwaltung.

Können Sie Ihren Kollegen für 2016 gute Arbeit bescheinigen?

Es war erneut ein erfolgreiches Jahr. Wir sind weiter schuldenfrei, das ist beachtlich. Und wir konnten dank guter Haushaltsführung trotz geringer werdender Finanzen auch investieren.

Zum Beispiel in ein neues Feuerwehrgerätehaus im ehemaligen Gasthof Weißer Hirsch. Läuft bei dem eine Million Euro teurem Umbau alles nach Plan?

Wir können den zu Beginn geplanten Einweihungstermin am 19. Mai einhalten. Glücklicherweise hat im Dezember das Wetter mitgespielt, sodass wir mit den Außenarbeiten fertig geworden sind. Mit dem neuen Domizil für die Großrückerswalder Kameraden sind dann endlich alle vier Ortswehren auf dem neuesten Stand.

Was wird sich 2017 in der Gemeinde verändern?

Noch ist unser Haushaltsplan nicht beschlossen. Aber die Investitionen stehen soweit fest. Wichtig war uns wieder eine gleichmäßige Entwicklung der sechs Ortsteile. Aber es gibt auch ein paar Glanzlichter.

Und die wären?

Der Dorfplatz in Mauersberg wird für 230.000 Euro neu gestaltet. Damit beginnen wir voraussichtlich im Mai. Im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden fließen weitere 250.000 Euro in die Sanierung des Fichtenbachs in Großrückerswalde. Zudem wird der jahrelang durch eine Ampel geregelte Abschnitt der Kreisstraße in Niederschmiedeberg erneuert. Unser Eigenanteil an der gemeinschaftlichen Maßnahme von Landkreis und Gemeinde beträgt 450.000 Euro. Der beinhaltet die Straßenbeleuchtung und den Ausbau der Ortsstraße. Dieses Jahr startet ebenfalls der Breitbandausbau in den Gebieten unserer Großgemeinde, die bisher noch als weiße Flecken galten. Voraussichtlich werden bis 2018 in dieses wichtige Vorhaben 1,12 Millionen Euro investiert.

Was ist mit dem Großprojekt, den noch ungenutzten Teil im ehemaligen Gasthof Hirsch in ein Kultur- und Begegnungszentrum zu entwickeln?

Uns wurde mitgeteilt, dass der für das Projekt anvisierte Fördertopf für deutsch-tschechische Vorhaben komplett leer sei - lange vor dem Ablauf der Förderperiode. Dort wurde nicht nur meiner Meinung nach in vielen Fällen eine überhastete sowie unausgewogene Bewilligung von millionenschweren und dazu dem Inhalt nach noch sehr fragwürdig erscheinenden Förderanträgen vorgenommen. Aber wir sind guter Hoffnung, das Kultur- und Begegnungszentrum mittels eines anderen Förderprogramms realisieren zu können. Wir haben auf jeden Fall Geld für den 500.000 Euro teuren Umbau im Haushalt eingestellt. Dieses Projekt liegt mir echt am Herzen.

Was wird sonst noch für Kultur und Tourismus getan?

Wir arbeiten weiterhin an unserer neuen Internetseite. Die dreisprachige Homepage in Deutsch, Tschechisch und Englisch soll im Juli in Betrieb gehen. Aber unsere Gemeinde bietet mehr als nur touristische Sehenswürdigkeiten. Es ist auch ein attraktiver Ort zum Leben.

Inwiefern?

Wir haben Wirtschaft in der Gemeinde. Beispielsweise sind mit Carl Dietrich, Purkert, VSM Maschinen- und Anlagenbau, Swing & Cut sowie Schuck Bau große und attraktive Arbeitgeber vorhanden. Auch die Landwirtschaftsbetriebe können sich sehen lassen. Es ist wichtig, die Unternehmen am Standort Großrückerswalde zu halten, um auch somit einer weiteren Abwanderung entgegenzuwirken.

Was tun Sie sonst noch dagegen?

Thema Bauland: Wir wollen hinterm Pöhlbergblick neue Baugrundstücke erschließen. Ohne übertreiben zu wollen, entsteht dort einer der am schönsten gelegenen Wohnstandorte - nicht nur im Erzgebirgskreis. Läuft alles nach Plan, kann dort ab Oktober 2018 mit dem Bau der ersten Eigenheime begonnen werden.

Wie geht es weiter mit der Gemeindefusion, nachdem sich Mildenau dazu bekannt hat, so lange wie möglich eigenständig zu bleiben?

Zeitdruck ist da für uns als schuldenfreie Gemeinde nicht vorhanden. Es geht um eine schrittweise Annäherung. Beispielsweise sollte es bis Ende dieses Jahres das viel diskutierte gemeinsame Standesamt mit Mildenau geben. Langsames, geordnetes Zusammenwachsen heißt das Ziel der nächsten Jahre. Eine gemeinsame Bearbeitung der Abwassersysteme beider Orte könnte als Nächstes angestrebt werden. Das Wichtigste ist, die Bevölkerung über angedachte Schritte zu informieren.

Was halten Sie von einer Bürgerbefragung zum Thema Fusion?

Der Gemeinderat ist ein von den Bürgerinnen und Bürgern demokratisch gewähltes Gremium. Seine Aufgabe besteht unter anderem darin, Mehrheitsentscheidungen bezüglich aller gemeinderelevanten Themen herbeizuführen. Erfahrungsgemäß verzerren Bürgerbefragungen oftmals das objektive Bild hinsichtlich deren Inhalte.