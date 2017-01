Medizinermangel bringt Patienten in Schwierigkeiten

Offiziell ist die Region mit Hausärzten gut versorgt: Sieben Prozent über dem Soll. Doch in den Praxen zeigt sich ein anderes Bild.

Von Christoph Pengel

erschienen am 24.01.2017



Olbernhau. Richard Wagner kommt mit Husten und Schnupfen in die Praxis - aber an diesem Nachmittag hat er Glück: Seine Ärztin, Undine Fritzsche, hat bereits eine halbe Stunde früher geöffnet, er muss nicht lange warten. Ein paar Tage zuvor war das anders: "Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert", sagt Wagner. Und das, obwohl die Patienten zügig behandelt wurden.

Bis zu 90 kommen an einem Vormittag, erzählt Fritzsche. Ihre normale Sprechzeit, 10 bis 12 Uhr, verlängert sie schon mal auf vier Stunden. Dennoch bleiben rein rechnerisch weniger als drei Minuten pro Patient. "Die Gesprächsleistung kommt zu kurz", sagt sie.

Verschärft habe sich Situation nicht nur wegen der Erkältungen und Infekte, die derzeit häufig auftreten. Fritzsche zufolge ist die Anzahl der Allgemeinmediziner und Hausärzte in den vergangenen Jahren drastisch gesunken: Waren es vor 10 Jahren noch 13, arbeiten heute fünf in Olbernhau. Erst in diesem Monat ist Joachim Weißflog, ein Internist, in Rente gegangen.

Mit der "Freien Presse" wollte Weißflog nicht reden, aber andere Kollegen im Ort bestätigen Fritzsches Einschätzung. "Es war absehbar", sagt eine Allgemeinmedizinerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. "In den letzten fünf Jahren sind sechs Praxen ersatzlos eingegangen." Dramatisieren möchte sie die Lage aber nicht: "Im Winter ist es immer eng." Nach den Schließungen hätten zudem Kollgen in den umliegenden Dörfern viele Patienten aufgenommen.

Folgt man den Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), dann scheint die Region gut versorgt zu sein: 7,3 Prozent über dem Soll. Elf Hausärzten und Allgemeinmedizinern stehen derzeit 15.886 Einwohner gegenüber - in Olbernhau, Deutschneudorf, Heidersdorf, Seiffen und Pfaffroda. Das Soll liegt laut KVS bei 10,2 Stellen. Dieses werde nach bundeseinheitlichen Vorgabe berechnet: Ein Hausarzt pro 1671 Einwohner.

Laut Fritzsche kommt in der Region Olbernhau jedoch erschwerend hinzu, dass der Anteil älterer Menschen steigt - und damit auch der Bedarf an Behandlungen. Außerhalb der Sprechzeiten bricht sie immer öfter zu Hausbesuchen auf. Der KVS zufolge wurde die Altersstruktur bei der Soll-Kalkulation berücksichtigt. Wäre dieser Faktor nicht in die Berechnung eingeflossen, läge das Soll bei 9,5 Hausärzten.

Trotzdem sind die Praxen der Allgemeinmediziner voll, und Patienten warten oft lange auf Termine bei Fachärzten. Um die Lage in Olbernhau zu verbessern, hat die Stadt Pläne für ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) auf den Weg gebracht, eine Art Poliklinik, in der mehrere Ärzte praktizieren. Am Donnerstag entscheiden die Räte über den Verkauf des Postgebäudes, in dem das Zentrum entstehen soll. Betreiber - nicht Eigentümer - wird das Klinikum Mittleres Erzgebirge.

Der Geschäftsführer des Klinikums, Knut Hinkel, ist derzeit auf der Suche nach Personal für das MVZ, vor allem in den Bereichen Augenheilkunde und Allgemeinmedizin. Sieben Ärzte hätten bislang Interesse gezeigt, darunter ein Urologe, ein Chirurg, eine Gynäkologin, ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ein Neurologe und zwei Allgemeinmedizinerinnen. Acht Praxen sollen eingerichtet werden, erste Behandlungen Ende 2018 möglich sein.

Undine Fritzsche hält das MVZ für eine gute Idee, kritisiert allerdings, dass dort - nach jetzigem Stand - kaum neue Mediziner arbeiten werden. Die fünf Fachärzte, die infrage kommen, seien alle längst in der Region angesiedelt. Und nur eine der beiden künftigen Allgemeinmedizinerinnen, mit denen Hinkel plant, konnte er als wirklich neue Kraft von außerhalb gewinnen. "Beide sind aber sehr jung und werden uns lange erhalten bleiben", hofft er.

Fritzsche glaubt, dass es helfen könnte, wenn sich Patienten bei der KVS beschweren würden. Letztendlich ist die Behörde zuständig für die ärztliche Versorgung. Zudem hat Fritzsche vor, mit den Kollegen etwas zu unternehmen, eventuell ein Schreiben zu verfassen. Aber erst, wenn sich die Lage entspannt hat. Denn: Unbehandelt will sie niemanden nach Hause schicken. "Dafür bin ich nicht Ärztin geworden." (jag)