Mysteriöses Auto gibt Rätsel auf

Tagelang steht ein VW Polo an der B 174 kurz vor Reitzenhain - verlassen, ohne Nummernschild. Doch wer verursachte die Gefahrenstelle? Die Polizei weiß die Antwort.

Von Patrick Herrl

erschienen am 20.01.2017



Reitzenhain. Es ist Donnerstag, 14.30 Uhr. Unzählige Laster und Autos brettern über die B 174 zwischen Marienberg und Reitzenhain. Wie fast jeden Tag ist die Straße in die Tschechische Republik viel befahren. Doch etwas ist anders. Mitten im Getümmel: eine Polizeistreife und ein Abschleppwagen. Sie kümmern sich um ein herrenloses Auto. Ein mysteriöser VW Polo, verlassen, ohne Nummernschilder.

Der stehe schon seit Anfang der Woche kurz vor Reitzenhain nahe dem ersten Bahnübergang, sagt René Timmel von der Freiwilligen Feuerwehr Reitzenhain. Er sei sich sicher, schließlich fahre jeden Tag ein Mitarbeiter des gleichnamigen Autohauses an der Stelle vorbei. Und von der gehe seither eine Gefahr für den Straßenverkehr aus - vor allem nachts, da der rechts in Richtung Marienberg abgestellte Polo etwas in die Fahrbahn rage.

Doch wer verursachte die Gefahrenstelle? Die Polizei weiß die Antwort. Am Dienstag kontrollierte ein Funkstreifenwagen den Pkw von Reitzenhain kommend in Richtung Marienberg", erklärt Andrzej Rydzik, Sachbearbeiter bei der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. "Dabei stellten die Beamten am VW entwertete Kennzeichen fest. Vor Ort wurde gegen den Fahrer eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen."

Der Mann sei daraufhin aufgefordert worden, das Auto noch am selben Tag von der B 174 zu beräumen, ergänzt der Pressesprecher. Dieser Aufforderung kam er jedoch bis gestern nicht nach. "Aus diesem Grund wurde im zuständigen Polizeirevier Marienberg entschieden, den Pkw zur Gefahrenabwehr abschleppen zu lassen, bevor es bei möglichen neuerlichen Schneefällen zu Behinderungen kommt."