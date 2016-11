Narren springen im Dreieck und sorgen buchstäblich für Chaos

Die Faschingssaison ist eröffnet. Die Dittsdorfer Haderlumpen und der Pobershauer Karnevals-verein haben am Samstagabend ihre ersten Gäste begrüßt.

Von Jan Görner

erschienen am 14.11.2016



Pobershau/Dittmannsdorf. Die Narren sind wieder los. Im Pobershauer Wildsbergstübel fand wie immer nach dem 11.11. das Kappenfest statt. Während der Veranstaltung gab der Verein den etwa 80 Gästen auch sein Motto bekannt. "OBI, TOOM und Hagebau - im Baumarkt tobt der PKV" lautet es dieses Mal.

Einige Ideen für das Programm stehen bereits. So werden die Gäste der Faschingsveranstaltungen erfahren, was ein Baumarkt mit einer Latte zu tun hat und was eine Frau mit zwei Hämmern dort zu suchen hat. Ab sofort wird an diesen Sketchen gearbeitet und weitere werden erfunden. Die Tanzgruppen des Pobershauer Karnevalsvereins proben dagegen das ganze Jahr über. Davon hat der PKV gleich vier. Zum Programm gehören neben den Funken auch die als "Zicken" bekannten Teenager, die kleinen Fünkchen und die Seniorengruppe. Letztere besteht aus "ausrangierten Funken", wie Präsident Markus Händel sagte.

Am 23. Februar feiert der PKV gemeinsam mit den befreundeten Vereinen aus Marienberg, Niederlauterstein und Großrückerswalde ab 18 Uhr in der Stadthalle Marienberg Weiberfasching. Die erste Veranstaltung im Wildsbergstübel findet am 25. Februar statt, die zweite am 4. März. Für beide erfolgt der Einlass ab 18 Uhr. Am 5. März ist ab 14 Uhr Seniorenfasching.

Das Dittmannsdorfer Faschingsmotto hat diese Saison einen politischen Anstrich. Vor mehr als 100 Besuchern spielten die Haderlumpen die letzte Ratssitzung der Gemeinde Pfaffroda vor dem Anschluss an die Stadt Olbernhau nach. "In Dittsdorf ist der Himmel blau, wir gehen jetzt nach Olbernhau", heißt es während der Faschingsveranstaltungen im Februar. Dann sind auch die Springmäuse wieder am Start. Die jüngsten Tänzerinnen haben Zuwachs bekommen und treten nun mit 17 Mädchen an - vier mehr als im vergangenen Jahr. Die jüngsten unter ihnen sind erst drei Jahre alt. "Wenn das so weitergeht, dann tanzen bei uns Kinder, die gerade erst laufen gelernt haben", sagte der Haderlumpenchef Volkmar Müller.

Die "Hupfdohlen" genannte Funkengarde wird auch dieses Jahr von zwei Männern verstärkt. Sie müssen ihre Damen buchstäblich auf Händen tragen. Die Haderlumpen laden am 25. Februar ab 19.30 Uhr zum Fasching in den Gasthof Dittmannsdorf ein. Einen Tag später findet der Familien- und Seniorenfasching statt. Diese Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Am 27. Februar gibt es ab 15 Uhr den traditionellen Kinderfasching.