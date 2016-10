Neuer Bürgermeister: Warum ein Nein bei der Wahl nicht zählt

Die Pockau-Lengefelder entscheiden am Sonntag, wer ihr Bürgermeister wird. Dabei tritt nur ein Kandidat an. Gegenstimmen sind nicht möglich. Im Ort regt sich Protest.

Von Christoph Pengel

erschienen am 27.10.2016



Pockau-Lengefeld. Wenn die Einwohner von Pockau-Lengefeld am Sonntag zur Wahl gehen, haben sie keine Wahl. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. Denn auf dem Stimmzettel ist nur der Name von einem Bürgermeister-Kandidaten zu lesen: Amtsverweser Ingolf Wappler. Allerdings: Unter seinem Namen steht eine Zeile offen. Wer nicht Wappler wählen will, kann dort eine Person nennen und ihr damit seine Stimme geben.

Dieser Spielraum geht einigen Bürgern jedoch nicht weit genug. Briefwähler haben sich nun darüber beschwert, dass hinter Wapplers Namen nur ein Feld abgebildet ist. Wer es ankreuzt, stimmt für Wappler. Wer gegen ihn stimmen, aber keine Alternative nennen will, macht sein Kreuz - nirgendwo. Denn ein Nein-Feld ist nicht vorgesehen.

Joachim Zacher, Ortsvorsteher von Lengefeld, ist einer der Kritiker. Bereits vergangene Woche hätten sich mehrere Briefwähler an ihn gewandt. Dabei geht es Zacher nach eigenem Bekunden nicht um die Person des Amtsverwesers: "Ich lege Wert darauf, dass der Name Wappler keine Rolle spielt, sondern das demokratische Rechtsempfinden gestört ist." Laut Zacher haben einige Bürger sogar erwogen, eine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht Marienberg einzureichen. Ihr Ziel: Entweder ein neuer Stimmzettel oder die Verschiebung der Wahl.

Beim Amtsgericht hat einem Sprecher zufolge bis gestern niemand versucht, eine einstweilige Verfügung auf den Weg zu bringen. So oder so: Es wäre wohl vergeblich. Das Landratsamt teilte mit: "Eine einstweilige Verfügung zur Absage der Wahl (...) sieht das Kommunalwahlgesetz nicht vor." Allein die Rechtsaufsichtsbehörde könnte die Abstimmung absagen oder eine Neuwahl anordnen. Bislang gebe es dafür aber keine Gründe. Auch der Pockau-Lengefelder Stimmzettel entspricht laut Landratsamt den gesetzlichen Vorgaben. "Ein ,Nein-Feld' darf es nicht geben", hieß es. Warum, dazu gibt die Behörde keine Auskunft. Der Leiter des Wahlausschusses, Holger Stopp, war telefonisch gestern nicht zu erreichen.

Eine Begründung liefert Eric Linhart, Professor für Politische Systeme an der Technischen Universität Chemnitz. Und zwar mit einem Gedankenexperiment: Angenommen, Wappler erhält 40 Prozent Ja-Stimmen und 20 Prozent Nein-Stimmen. Die restlichen 40 Prozent entfallen auf eine Person, deren Name in die freie Zeile eingetragen wurde. Gleichstand nach Ja-Stimmen also. Das Problem: In diesem Fall wäre unklar, wie die Nein-Stimmen zu werten sind. Denn ein Nein wäre ja nur in Bezug auf Wappler möglich. Die andere Person könnte gar keine Gegenstimmen bekommen. "Das wäre unfair", sagt Linhart. Darüber hinaus könne der Rechtsstaat vom Wähler mehr erwarten als ein bloßes Nein. Wenn Bürger mit dem einzigen Kandidaten nicht einverstanden sind, sei ihnen zuzutrauen, dass sie eine Alternative vorschlagen. "Eventuell auch sich selbst."

Wähler, die statt Wappler eine andere Person ins Rennen schicken wollen, müssen darauf achten, dass sie die Person eindeutig bestimmen. Name und Vorname wären mitunter nicht ausreichend. So ist ein Stimmzettel ungültig, wenn ein Wähler "Thomas Müller" aufschreibt, im Ort aber mehrere Leute leben, die diesen Namen tragen. Die Berufsbezeichnung kann in diesem Fall Klarheit bringen. Neben Wappler hat Alfons Schauer gestern bekräftigt, dass er nach wie vor bereit wäre, das Bürgermeister-Amt zu übernehmen. Schauer, ein CDU-Mitglied, ist Bauleiter in Horstmar (Westfalen). Seine Partei wollte ihn nicht als Kandidaten aufstellen.

Der Sieger muss am Sonntag mindestens 50 Prozent der Stimmen erhalten. Sonst käme es am 13. November zu einem zweiten Wahlgang, bei dem die einfache Mehrheit zählt. Ob Wappler dann nochmal antreten würde, ließ er offen.