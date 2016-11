Ohne Geheul: Wie Jäger Wild langsam zur Strecke bringen

Bei einer Ansitzdrückjagd in Gelobtland wurde Rot- und Rehwild getötet. Ingo Reinhold verteidigte das Vorgehen des Sachsenforst gegen Kritik.

Von Jan Görner

erschienen am 14.11.2016



Gelobtland. Die Strecke des erlegten Wildes bei der Ansitzdrückjagd in Gelobtland ist nicht rekordverdächtig ausgefallen. Auf dem Reißig betteten die Jäger am Samstag fünf Stücken Rotwild und sechs Stücken Rehwild. "Wir hatten bei Jagden wie dieser schon über 30 Stücken inklusive Schwarzwild", sagte Jagdleiter Ingo Reinhold. Dennoch war er mit dem Ergebnis zufrieden.

Etwa 80 Jäger, 25 Hunde und knapp 40 Jagdhelfer nahmen sich eine Fläche von über 1500 Hektar vor. Die Jäger saßen auf Jagdleitern oder Jagdböcken und schlugen auf das Wild an, das die Jagdhelfer vorher langsam aus den Dickungen getrieben hatten. "Das ist keine klassische Treibjagd, bei der das Wild mit viel Geheul in Angst versetzt wird. Es wird langsam aus den Einständen gedrückt", sagte Reinhold.

Ansitzdrückjagden sind Teil der Jagdstrategie, mit der der Staatsbetrieb den Wildbestand im Wald reguliert - auf ein "ökologisch vertretbares Maß", wie Ingo Reinhold sagte. Damit sollen Schäden reduziert werden, die das Wild durch das Schälen der Baumrinden oder den Verbiss an frischen Trieben verursacht. Kritiker des Sachsenforsts sehen aber andere Wege, wie diese Schäden verhindert werden können. So lautet eine Forderung der Hegegemeinschaft (eines Zusammenschlusses von Jagdbezirksinhabern), dass Wild nicht auf im Wald befindlichen Äsungsflächen bejagt werden soll. Gegen gut ausgeführte Drückjagden zur rechten Zeit, etwa auf Waldwiesen, hat die Hegegemeinschaft dagegen keine Einwände. Wird es gerade dort bejagt, meidet das Wild diese Flächen und frisst im Wald.

Diese Argumentation kann Ingo Reinhold nachvollziehen. Aus diesem Grunde gebe es seit 2011 die Bestrebung, diese Äsungsflächen verstärkt zu meiden, was jedoch nicht immer möglich sei. Die Hegegemeinschaft fordert zudem die Verringerung der Einzeljagd, wodurch das Wild ständig in Unruhe versetzt werde. Auch dies ist für Reinhold nachvollziehbar. "Aber das ist leider nicht so einfach machbar, weil wir von anderen Faktoren abhängig sind, nicht zuletzt vom Wetter."

Zwischen dem 1. Februar und dem 15. April herrscht Jagdruhe. In den Rotwildjagdgebieten gilt das zusätzlich vom 16. Juni bis zum 31. Juli. "Da ist kein Jäger draußen unterwegs", so Ingo Reinhold. In der übrigen Zeit müsse die Jägerschaft alles unternehmen, um den dreijährigen Wild-Abschussplan zu erfüllen. Die aktuelle Periode hat dieses Jahr begonnen. "Wir müssten bis Jahresende bei 33 Prozent liegen. Derzeit sind es zwischen 25 und 27 Prozent. Damit liegen wir gut im Plan", so der Forstbezirksleiter. Die Hegegemeinschaft wiederum sieht die Erfüllung der Pläne längerfristiger. Das heißt: Er muss nach drei Jahren erfüllt sein und nicht proportional mit der Zeit. Das würde etwa junge Hirsche in Ruhe älter werden lassen.