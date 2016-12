Olbernhau: Störer schlägt Polizist in der Bank

erschienen am 01.12.2016



Olbernhau. Ein 33-Jähriger hat in einer Bank am Gessingplatz in Olbernhau am Mittwochabend einen 50-jährigen Polizisten geschlagen. Der Beamte war mit weiteren Kollegen in das Kreditinstitut gerufen worden, nachdem der 33-Jährige den Geschäftsbetrieb gestört hatte. Wie die Polizei berichtete, musste der verletzte Ordnungshüter ins Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am Donnerstag Haftbefehl. Der mutmaßliche Täter wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (fp)