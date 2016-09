Olympiasieger bestellt RÃ¤uchermÃ¤nner

Olympiasieger bestellt Räuchermänner

Der Goldkanute Sebastian Brendel ist gestern in Seiffen zu Gast gewesen. Er hat sich dabei auch als Holzspielzeugmacher versucht.

Von Kristian Hahn

erschienen am 20.09.2016



Seiffen. Das Unternehmen Seiffener Volkskunst hat gestern einen besonderen Besucher begrüßen können, der sich auch gleich noch selbst an die Werkbank setzte: Sebastian Brendel war zu Gast, und er war kein Unbekannter in der Firma. Der 28-Jährige hatte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Nase vorn gehabt und gewann zwei Goldmedaillen im Kanusport.

"Die Zeit vor Olympia war sehr anstrengend. An sechs Tagen in der Woche habe ich täglich drei, manchmal auch vier Trainingseinheiten absolviert. Nach Olympia habe ich förmlich gespürt, wie der Druck von mir abfällt", so Sebastian Brendel, der sich nun eine Pause gönnt, sich seiner Familie widmet und die Paddel vorerst in die sprichwörtliche Ecke gestellt hat. So ganz ohne Bezug zu seinem Sport war der Besuch in der Region dann aber doch nicht.

"Bei der Seiffener Volkskunst habe ich bereits im vergangenen Jahr eine limitierte Auflage eines Räuchermännchens, natürlich eines Kanuten, anfertigen lassen. Das soll auch in diesem Jahr wieder geschehen. Allerdings, und dazu diente der Besuch, mit ein paar Änderungen, die wir jetzt besprochen haben", sagte der Olympiasieger, der die von ihm signierten Räuchermännchen an Sponsoren und Unterstützer verschenkt.

Einen Teil davon verkauft er, um den Erlös wohltätigen Zwecken zu spenden. Trotz des gestrigen Erfolges bei der Montage eines Nussknackers will Sebastian Brendel aber doch dem Kanusport treu bleiben: "Mein sportliches Fernziel sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Im nächsten Jahr stehen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Weltcups an. Dafür beginne ich im Februar wieder mit dem vollen Training", sagte der Hochleistungssportler.