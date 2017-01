Pfleger trotzen Eis und Schnee

Auf den Winterdienst schimpfen, ist nicht ihr Ding. Wenn es sein muss, greifen sie auch selbst zur Schneeschippe. Ihre Patienten lassen sie jedenfalls nicht im Stich.

Von Jan Görner

erschienen am 25.01.2017



Pfaffroda/Sayda. Seit zwei Jahren ist Jacqueline Kleinert als Pflegehilfskraft im Raum Sayda, Neuhausen, Pfaffroda, Seiffen und Deutschneudorf unterwegs. Ob es schneit, stürmt, regnet oder brütend heiß ist: Das ändert nichts an der Tatsache, dass sie fahren muss, um ihre Patienten zu erreichen. Sechs Stunden dauert ihre Schicht. Vor allem vergangene Woche stellten sie die Schneefälle immer wieder vor Probleme. "Das ist zwar nicht immer angenehm, aber zu ändern ist es nicht", sagt die Pfaffrodaerin.

Sie lässt sich durch nichts aufhalten oder aus der Ruhe bringen. Nach Pilsdorf zu Hermann Schäfer ist der Weg bergauf mitunter so verweht, dass sie kaum vorwärts kommt. Auf den Winterdienst schimpfen kann sie deswegen jedoch nicht. "Die Jungs machen ihren Job und können bei solchen Wetterextremen auch nicht überall sein", sagt sie. Bei anderen Patienten gestaltet sich bei dem vielen Schnee in den Straßen die Suche nach einem Parkplatz mitunter schwierig. Weiß sie, dass ihr Einsatz nicht lange dauert, dann parkt sie schon mal in zweiter Reihe.

Sonnhilde Kriwats Angehörige schaufeln ihr extra eine kleine Parkbucht in die Schneewand auf der Dörnthaler Hauptstraße. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Die Straßen sind trotz Schnee wieder befahrbar und mancherorts wird der Schnee auch abtransportiert. Vergangene Woche griff Jacqueline Kleinert noch bei einigen Patienten hin und wieder selbst zur Schippe, wenn sich der Schnee vor deren Haustüre türmt. "Das gehört eigentlich nicht zu unseren Aufgaben, aber wie sollen die Leute sonst aus ihrem Haus kommen", sagt sie.

Überhaupt verspürt sie nicht so viel Druck wie ihr bekannte Kolleginnen in anderen Unternehmen. "Wir können uns auch mal Zeit für ein Gespräch mit unseren Patienten nehmen", versichert sie. Ihre Chefin Katrin Leichsenring ist stolz auf ihr Team. Wie in einer großen Familie gehe es in dem Unternehmen zu. Wenn es stürmt und schneit, dann hat sie dennoch Angst um ihre Mädels. "Ich weiß selber, wie gefährlich es dann ist", sagt die Saydaerin. Passiert sei zum Glück noch nichts. "Klar bleibt mal jemand stecken, aber im Notfall helfe ich auch selber aus", versicherte die Chefin. Tricks kennt sie genug. Einer Mitarbeiterin riet sie, das Auto mittels Gummimatten aus dem Schnee zu wühlen. "Hat geklappt", so Katrin Leichsenring. Das Schlimmste sei bislang ein Wildunfall gewesen. Den Blechschaden konnte sie verschmerzen. Viel wichtiger war ihr, dass ihrer Mitarbeiterin nichts passiert ist. Dass die Frauen im Winter mehr Zeit benötigen als sonst, ist ihr klar. "Das lässt sich nicht ändern. Winter wie dieser kosten uns halt Geld", so die Unternehmerin.