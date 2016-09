Pockau: Kollision mit Lkw - 16-JÃ¤hriger Simson-Fahrer schwer verletzt

Pockau: Kollision mit Lkw - 16-Jähriger Simson-Fahrer schwer verletzt

erschienen am 05.09.2016



Pockau. Bei der Kollision eines Simson-Fahrers mit einem Laster auf der S 223 ist der 16-Jährige Biker am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen Pockau und Lengefeld. Der Simson-Fahrer war kurz vor Pockau auf die Gegenspur geraten und frontal auf den Laster geprallt. Das Moped wurde an den Straßenrand geschleudert. Der 16-Jährige rutschte unter den Laster. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Straße musste in beiden Fahrtrichtungen für rund drei Stunden gesperrt werden. (fp)