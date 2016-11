Pockau-Lengefeld: Bei Wohnhausbrand 31 Hausbewohner evakuiert

erschienen am 20.11.2016



Pockau-Lengefeld. Wegen eines Brandes sind 31 Hausbewohner in der Nacht zu Sonntag in Pockau-Lengefeld evakuiert worden. Laut Polizei brach aus bislang ungeklärter Ursache im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Augustusburger Straße ein Feuer aus. Eine 40-jährige Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere 87-jährige Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Das Haus ist momentan unbewohnbar. Am Sonntag soll ein Brandursachenermittler den Brandort untersuchen.

Ein heimkommender 26-jähriger Anwohner hatte den Brand gegen 0.50 Uhr bemerkt. Die Kameraden Freiwilliger Feuerwehren umliegender Ortschaften hatten die Flammen gelöscht und die in ihren Wohnungen verbliebenen Bewohner evakuiert. (fp)