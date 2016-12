Pockau-Lengefeld: Mann in Wrack eingeklemmt

erschienen am 16.12.2016



Pockau-Lengefeld. Ein schwer verletzter Mann ist am Freitagabend nach einem Unfall auf der B 101 nahe Pockau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 13.45 Uhr mit seinem Sattelzug der Marke MAN nach Freiberg unterwegs. In Höhe der Gaststätte Blaue Taube wollte er nach links auf eine Parkfläche abbiegen. Zeitgleich beabsichtigte ein 42-Jähriger, den Laster mit seinem Citroën Berlingo zu überholen. Es kam zur Kollision. Die Schuldfrage sei noch ungeklärt, so ein Polizeisprecher. Der eingeklemmte Autofahrer musste von den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Pockau aus dem Wrack befreit werden. Die Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam für mehrere Stunden zu Behinderungen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Am Abend krachte es erneut. Auf der Freiberger Straße (B 171) am Ortsausgang Olbernhau überschlug sich gegen 18.45 Uhr ein Pkw. Vier Insassen wurden verletzt. (rickh)