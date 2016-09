Pockau-Lengefeld drÃ¼ckt beim schnellen Internet die Turbotaste

Pockau-Lengefeld drückt beim schnellen Internet die Turbotaste

Rund 4,5 Millionen Euro sollen in den Ausbau des Netzes gesteckt werden. Nicht nur die Haushalte profitieren davon.

Von Georg Müller

erschienen am 28.09.2016



Pockau-Lengefeld. Damit möglichst schnell die letzten weißen Flecken auf der Landkarte verschwinden, will die Stadt Pockau-Lengefeld mehr als 4,5 Millionen Euro in das schnelle Internet investieren. Allein kann sie die Summe nicht aufbringen. Daher beantragt die Stadt Fördermittel in Höhe von rund vier Millionen Euro. Wird der Zuschuss bewilligt, muss Pockau-Lengefeld noch etwa 450.000 Euro oben drauf legen. Die Stadträte stimmten dem Vorhaben zu. Sie hoffen auf eine schnelle Umsetzung.

Amtsverweser Ingolf Wappler erklärte, dass vor allem die Ortsteile Lengefeld und Wünschendorf profitieren, aber auch andere wie Görsdorf. Das Problem: Es gibt nicht überall Leerrohre, über die sich die Haushalte per Glasfaserkabel unkompliziert erschließen lassen. In Lengefeld und Wünschendorf fehlen sie. Daher sollen die insgesamt 24 Kilometer langen Rohre, durch die sich die Kabel hindurchschieben lassen, nachträglich verlegt werden. Andernfalls wäre die Erschließung für Anbieter wie die Deutsche Telekom unwirtschaftlich und das Gebiet damit zu unattraktiv, so Wappler. Rat Steffen Haugk (CDU) hatte nachgefragt, ob Pockau-Lengefeld tatsächlich so strukturschwach ist. Er habe das Gefühl, den Kommunen werde der Schwarze Peter zugeschoben und zielte damit auf die hohen Ausgaben ab, die den Anbietern erspart bleiben.

"Ich bin fest davon überzeugt: Es handelt sich um ein einzigartiges Zukunftsthema. Solch gute Bedingungen werden wir nicht wieder bekommen", betonte Ingolf Wappler. Daher sei es wichtig, jetzt einzusteigen. Nicht nur zahlreiche Haushalte sollen profitieren, sondern auch die Industrie. Firmen wie der Automobilzulieferer AIM (Alles in Metall), eines der größten Unternehmen des Ortes, könnten eigene leistungsfähige Glasfaseranschlüsse erhalten.

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft kann dies ein Standortvorteil sein, wie Rat Rico Hartenberger (FDP) unterstrich. Zudem stellte sich die Frage, inwiefern die Geschwindigkeit gesteigert werden kann. Sie soll bei mindestens 50 Megabit pro Sekunde liegen. Laut Wappler ist perspektivisch deutlich mehr möglich. Beim Glasfaserkabel gebe es nach oben kaum Grenzen. Er betonte, dass die Antennengemeinschaften des Ortes mit einbezogen werden sollen. Auch sie könnten somit künftig schnelleres Internet anbieten.