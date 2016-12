Pyro-Show stimmt auf Silvester ein

erschienen am 30.12.2016



Kühnhaide. Tausende Besucher haben am Donnerstagabend das Feuerwerk 2016 der Firma Voigt Pyrotechnik erlebt. Zahlreiche Farben erhellten den Nachthimmel. An den Zufahrtsstraßen gab es massive Verkehrsbehinderungen. Insgesamt dauerte das Feuerwerk gut 15 Minuten. Begleitmusik machte die Show noch spannender.

Der Feuerwerksverkauf startete bereits am Donnerstag. Die Deutschen geben voraussichtlich Silvester 2016 über 130 Millionen Euro aus. (mär)